Prvý týždeň schôdze NR SR uzavrela hŕstka poslancov, prebrali všetky návrhy zákonov

V pléne so svojimi návrhmi na zmeny zákonov dnes vystupovali opoziční poslanci, ktorí sa sťažovali, že zákony predkladajú v takmer prázdnej rokovacej sále. O zákonoch nehlasovali a hoci schôdza pokračuje v pondelok, hlasovať budú až v utorok o 11:00. Na programe majú menej ako 15 bodov programu.

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) chce, aby sa pri nomináciách do kľúčových funkcií štátnych firiem vniesol poriadok a systém. Do parlamentu preto predložili zákon o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu. Ako dnes uviedol v pléne poslanec Eduard Heger, v zákone riešia spôsob transparentného výberového konania do orgánov firiem, zrušenie zlatých padákov, zodpovednosť za škodu či sprehľadnenie odmeňovania nominantov v štátnych firmách.

Opoziční poslanci za SaS Jana Kiššová a Karol Galek predložili novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Hlavným cieľom ich novely je úprava spôsobu financovania nákladov systému podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla a nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia, a to formou ich prenesenia na štátny rozpočet.

Zákonodarcovia prerokovali návrh novely zákona o RTVS poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorí chcú striktnejšiu definíciu vyváženosti a plurality spravodajsko-publicistických relácií vysielaných RTVS. Hnutie Sme rodina chce ochrániť spotrebiteľov pred svojvôľou záložných veriteľov pri dobrovoľných dražbách. Preto hnutie Borisa Kollára predložilo na rokovanie návrh novely Občianskeho zákonníka, ktorým by sa veriteľovi nariadilo predať v dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosť, ktorou sa ručí za pohľadávku, len ak je potvrdená súdom. Veriteľ by mohol podľa návrhu hnutia predať nehnuteľnosť v dobrovoľnej dražbe aj v takom prípade, ak dlžník uznáva svoj dlh a dohodne sa na takejto dražbe s veriteľom.