Odloží koalícia voľbu do Súdnej rady?

Žitňanská jej kandidatúru odmieta. Obhajuje to tým, že v tejto riadiacej inštitúcii súdnictva by nemali sedieť politici.

Na budúci týždeň mal parlament voliť nového člena Súdnej rady. Vyberať si mal z dvoch kandidátov, ktorých navrhli poslanci. Jankovskú nominoval Róbert Madej zo Smeru a advokáta Allana Böhma poslanec za SaS Ondrej Dostál. Jeden z tejto dvojice by mal v rade nahradiť Alenu Šiškovú, ktorej sa končí funkčné obdobie 28. júna. Ministerka Žitňanská však spochybnila nomináciu vlastnej štátnej tajomníčky, dokonca pohrozila odchodom z vlády, ak bude Jankovská zvolená.

„V minulosti aj teraz som presadila zmeny v sudcovských zákonoch aj preto, aby sme eliminovali politický vplyv v Súdnej rade a otvorili ju aj pre nesudcov. Pani Jankovská je v politickej pozícii a zároveň sudkyňa. S jej kandidatúrou preto nemôžem súhlasiť,“ povedala Žitnanská.

Situáciu sa rozhodol upokojiť premiér Fico, ktorý sa vo štvrtok stretol s Žitňanskou. Pýtali sme sa oboch strán, ako dopadlo rokovanie, ani jedna do konca uzávierky nereagovala. Stretnutie, ako sa dozvedela Pravda zo zdroja blízkeho rezortu, sa skončilo dohodou na kompromise. Možností je teraz viacero, najpravdepodob­nejšie sa javí stiahnutie Jankovskej kandidatúry. Riešením môže byť blokovanie hlasovania tak, aby musela byť nová voľba. Nového kandidáta už nie je možné prihlásiť, keďže nominácie sú uzatvorené.

Možnosť odkladu hlasovania spomenul aj šéf Mostu-Híd Béla Bugár, ktorý potvrdil, že obe strany rokujú. „V prípade voľby do Súdnej rady budeme musieť najskôr uzavrieť dohodu v rámci koalície, až následne hlasovať, aby nevznikali nedorozumenia. Môže sa stať, že hlasovanie odložíme, no neviem to momentálne na sto percent potvrdiť. Po tom, čo ministerka Žitňanská vyjadrila svoj jasný postoj ohľadom kandidátky Jankovskej, prebiehajú intenzívne rokovania s koaličnými partnermi,“ potvrdil Bugár.

Podľa poslanca Róberta Madeja skôr či neskôr budú musieť poslanci rozhodnúť o súčasných dvoch uchádzačoch – Monike Jankovskej a Allanovi Böhmovi. Poznamenal, že doteraz ho nikto oficiálne nepožiadal, aby kandidatúru Jankovskej stiahol. „Lehota na predloženie kandidátov už uplynula, voľba teda procedurálne prebehnúť musí, aký bude následný postup, si nedovolím odhadovať,“ reagoval predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Madej. Kandidáta za člena Súdnej rady musí podporiť nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

Böhma, ktorý pôsobí v súkromnej advokátskej kancelárii, Dostál spolu s poslancom Petrom Kresákom (Most-Híd) nedávno navrhovali za člena disciplinárneho senátu Súdnej rady. Vo voľbe však uspel ich druhý kandidát právnik Peter Kubina.

V septembri čaká Súdnu radu výmena ďalších dvoch ľudí. Kandidátov tentoraz navrhne vláda. Na jeseň si rada bude voliť aj nového predsedu a podpredsedu.

Súdna rada má 18 členov, polovicu volia samotní sudcovia, druhá polovica je zložená z troch kandidátov, ktorých volí parlament, troch členov vyberá vláda a troch vymenúva prezident. Súdna rada riadi smerovanie celej justície. Rozhoduje o výbere nových sudcov, hodnotí ich prácu, prideľuje im miesta na súdoch. Riadi disciplinárne konania a odvoláva sudcov.