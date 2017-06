Zamračený víkend pred horúcim týždňom

Na hrebeňoch Tatier sa môžu dokonca objaviť aj snehové vločky. Ochladenie je však len krátkodobou záležitosťou a už krajší zajtrajšok bude avizovať tropický nástup nového týždňa.

Chladnejšia sobota nepoteší najmä tých, ktorí sa chystali užívať si slnečné lúče na niektorom kúpalisku, keďže už mnohé z nich počas teplých dní otvorili vonkajšie bazény s atrakciami. Kúpaniachtiví by však mali uprednostniť termálne pramene. Je totiž pravdepodobné, že zaprší alebo sa niekde vyskytnú búrky. „Bude fúkať aj dosť silný vietor,“ upozorňuje klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavol Faško.

Tatranské chodníky, ktoré boli cez zimu uzavreté, sa 15. júna otvorili turistom, no počasie na vysokohorské túry nie je ideálne. Hoci v nížinách sme už na sneženie zabudli, v najvyšších polohách sa môže v sobotu predsa len objaviť. „Vo vysokých nadmorských výškach prebieha proces otepľovania trošku pomalšie. Keď sa teda v chladnejšom počasí začnú vyskytovať zrážky, v najvyšších polohách môžu mať v tomto období ešte snehovú podobu,“ hovorí Faško.

Búrky a prehánky by nás nemali minúť ani nasledujúci týždeň, a to už v stredu. „Horúčavy, ktoré budú na začiatku týždňa, sa zmiernia. Ak budú tropické dni pondelok a utorok, od stredy by už mohli byť iba letné dni. Na najteplejších miestach bude teda určite viac ako 25 stupňov Celzia, ale nebude to také nepríjemné ako v prvých dňoch týždňa, keď bude v niektorých oblastiach až vyše 30 stupňov,“ približuje klimatológ.

Aj keď stabilné teplé dni strieda aj chladnejšie a daždivé počasie, zrážok je stále nedostatok. Strata vlahy je akútnym problémom najmä na juhozápade Slovenska. „Sucho v tomto čase, keď sa rozvíja vegetácia, začína nadobúdať nebezpečné rozmery,“ varuje Faško.

V Kráľovej pri Senci od začiatku roka spadlo iba 100 milimetrov zrážok a deficit tam už dosiahol trojcifernú hodnotu – 101 mm. Sucho znásobuje teplo a tohtoročný jún sa zrejme zaradí k tým vôbec najteplejším. Napovedá to aj priemerná teplota, ktorá v Dolnom Hričove za prvú polovicu tohto mesiaca dosiahla 17,8 stupňa. „To je približne o tri stupne viac, ako je normál,“ uzatvára Faško.