K žiadnemu hromadnému prepúšťaniu zamestnancov v Agentúre na podporu výskumu a vývoja podľa Plavčana nedôjde

Odpovedal tak podpredseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) za ministra školstva Petra Plavčana (SNS) na štvrtkovej Hodine otázok v pléne Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) na otázku poslankyne NR SR za Most-Híd Kataríny Cséfalvayovej. Otázka znela: „Vážený pán minister, môžete potvrdiť alebo vyvrátiť medializované informácie o prepúšťaní v Agentúre na podporu výskumu a vývoja? Môže tiež ministerstvo garantovať, že nedôjde k zastaveniu či obmedzeniu čerpania zdrojov na projekty prostredníctvom tejto agentúry?“

Pellegrini za Plavčana uviedol, že vedenie agentúry pristupuje k zavádzaniu moderných manažérskych nástrojov, ktoré majú zvýšiť efektivitu činnosti organizácie. „Realizované kroky súvisia taktiež s postupnou racionalizáciou počtu a veľkosti našich priamo riadených organizácií. V žiadnom prípade nie je plánovaný útlm činnosti agentúry. Naopak, v budúcnosti plánujeme posilňovať jej postavenie a prideliť jej ďalšie aktivity. APVV totiž v budúcnosti plánuje v zmysle informatizácie verejnej správy administrovať viac výziev, prideliť viac grantov a väčšie množstvo financií,“ povedal.

Pellegrini: Treba investovať do kvalitných výskumných tímov

Pellegrini ďalej vyjadril svoj vlastný názor ako exminister školstva. „Áno, na ministerstve školstva je obrovské množstvo podriadených organizácií, ktoré si zvykli na taký celkom pohodlný život, lebo málokto si ich aj všíma, nie sú nikdy ani predmetom nejakého príliš veľkého dozoru zo strany verejnosti a tým, že sa zapájajú do mnohých veľkých aj európskych projektov, tak narastá počet ľudí, ktorí len z titulu projektu v danej agentúre alebo v podriadenej organizácii musia pracovať,“ povedal s tým, že po ukončení projektu mnohí naďalej v organizáciách zostávajú. „Ja nehovorím, že toto je prípad APVV, ale všeobecne vám popisujem, že takto máme pozamestnávaných stovky ľudí, ktorí nám nevadia, pokiaľ sú zatiaľ platení v rámci projektov z európskych peňazí,“ uviedol Pellegrini. „Určite podporím pána ministra v tom, ak ide formou zefektívnenia činnosti,“ uviedol.

Podľa Pellegriniho treba investovať do kvalitných výskumných tímov. „Venujme sa tomu, čomu rozumieme, kde máme šikovných ľudí, ale tí musia o tie projekty súťažiť,“ povedal. Podľa neho prestali súťažiť, spoliehajú sa na domáce štrukturálne fondy. „Musia sa zobudiť aj univerzity a výskumné pracoviská, lebo ak si budú takto pohodlne chrumkať zo štrukturálnych peňazí, tak mám vážnu obavu, keď raz európske peniaze vyschnú, ako budú schopní vyčerpať aspoň to jedno percento, ktoré by nám z Horizont 2020 a iných patrilo,“ dodal.

Cséfalvayovú odpoveď do istej miery upokojila. „Práve to mi nesedelo, že prečo, keď sa plánuje zintenzívniť aktivita APVV, prečo tam má prísť k prepúšťaniu? Súhlasím s vami úplne v otázke racionalizácie, ale tiež som sama bola na strane prijímateľa alebo teda žiadateľa o grant pri APVV a nemala som pocit, že by nejako veľmi efektívne pracovali,“ povedala a priblížila, že proces hodnotenia dlho trval.