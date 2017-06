Zdravotníctvo aj školstvo sú stále problémom, tvrdí Jaroslav Paška

V dnešnej relácii V politike televízie TA3 to povedal poslanec NR SR za SNS Jaroslav Paška. Podľa poslanca dokázali aj vďaka prístupu k európskym peniazom urobiť ekonomické zmeny, kde prijali viac peňazí na školstvo. Ako však dodal, ukazuje sa, že peňazí je stále málo a do rozpočtu v budúcom období, v ďalšom roku, bude treba doplniť ďalšie zdroje na oddlženie nemocníc.

Hostia relácie V politike sa dnes venovali Správe o stave republiky prezidenta Andreja Kisku. Paška dnes tiež vyzdvihol, že Kiska pomenoval problém korupcie. „Vidíme, že niektorí podnikatelia či osoby z hľadiska podnikateľského a iného pôsobenia sú pred zákonom nerovné. A sú nerovné rovnako za obdobia našich vlád, alebo našej súčasnej vlády, ako aj za obdobia predchádzajúcich vlád,“ uviedol Paška. Poslanec SNS nechcel menovať konkrétnych podnikateľov. Uviedol však, že to nie je potrebné, keďže na Slovensku existujú dve známe mená, ktoré figurujú dlhodobo v podnikateľskom prostredí a ostali po nich kauzy napríklad o neoprávnenom čerpaní DPH. V obidvoch prípadoch sú to podľa neho podnikatelia, ktorí boli úspešní za obdobia pravicových aj ľavicových vlád. Paška tvrdí, že treba hľadať mechanizmy, aby nedochádzalo ku kauzám.

Poslankyňa NR SR za SaS Natália Blahová však tvrdí, že súčasná koalícia nie je dostatočne efektívna na to, aby podobné mechanizmy našla. Treba podľa nej, aby vládna koalícia zrealizovala skutočný boj a nie iba deklarácie s prázdnymi slovami. Narážala na to, že predseda vlády Robert Fico vyzval ľudí, aby nahlasovali korupciu. Upozornila však na prípad, keď dve psychologičky z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, uviedli, že kontrola v Čistom dni bola manipulovaná, no aktuálne sú už bez práce. Poslanec NR SR za Smer-SD Róbert Madej súhlasil s tým, že spravodlivosť sa nesmie javiť nerovná. Politici by však podľa neho nemali byť prokurátormi, katmi a vyšetrovateľmi, ale mali by byť povinní zabezpečovať spravodlivosť v štáte.