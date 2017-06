Veterinári sa k liekom pre ľudí dostanú až na jeseň

Opatrenie, ktoré pomohlo zlepšiť dostupnosť liekov pre pacientov, naopak, spôsobilo ťažkosti veterinárom. Od januára sa nevedia dostať k ľudským liekom. Majitelia chorých zvierat riešia situáciu rôznymi spôsobmi cez lekárne, ktorým za to hrozia vysoké sankcie.

Problémy spôsobila novela zákona o liekoch, ktorá riešila reexport a distribučným firmám zatrhla obchodovanie s farmakami. Na veterinárov sa pri nej zabudlo. Ministerstvo zdravotníctva preto pripravuje zmenu zákona, do parlamentu sa zrejme dostane na jeseň.

Veterinárni lekári používajú ľudské lieky vtedy, keď nemajú veterinárnu náhradu. „Potrebujeme ich hlavne pri život ohrozujúcich stavoch. Takmer všetky infúzie sú humánne, tiež lieky na ochorenia očí, lieky, ktoré sa dávajú v akútnych prípadoch – adrenalín, noradrenalín a ďalšie,“ hovorí prezident Komory veterinárnych lekárov Tibor Brauner. Od začiatku roka je pre nich k týmto liekom cesta oficiálne zarúbaná a získavajú ich ťažko. „Jedna možnosť je cez distribučnú firmu, ktorá pri veterinárnych liekoch robí niečo ako kuriéra. To znamená, že bez toho, aby na tom zarábala, lieky dovezie,“ vysvetľuje šéf komory. Druhá možnosť podľa neho je, že niektoré lekárne liek na veterinárny recept predajú aj napriek sankciám, ktoré im za to hrozia.

Problém sa zistil, keď už bol zákon v parlamente

„Humánne lieky používame na vážne diagnózy, napríklad onkologické, ale napríklad aj na bežné zápaly oka alebo močových ciest. Na tieto ochorenia veterinárne lieky nemáme. Sme preto nútení pomáhať zvieratám ľudskými. Napríklad pre psa s epilepsiou sa ako prvá pomoc obyčajne ordinujú čapíky diazepamu,“ vysvetlila veterinárka Jana Morvayová.

Problém sa zistil, keď už bol zákon v parlamente. Podľa Braunera sa chybu snažili napraviť v druhom čítaní cez pozmeňovací návrh. „Zaviedla sa nešťastná formulácia, že veterinárny lekár si môže objednať humánne lieky u držiteľa registrácie, čo je výrobca alebo dovozca lieku,“ vysvetlil a dodal, že pri niektorej skupine liekov je to možné, pri ďalšej skupine veľmi náročné a pri veľkej väčšine liekov úplne nereálne, hlavne ak ide o zahraničného dovozcu.

Veterinárni lekári používajú relatívne veľký sortiment humánnych liekov, ide asi o 360 druhov, ale potrebujú ich v nepatrných množstvách. Brauner hovorí, že pre žiadneho držiteľa registrácie nie je zaujímavé dodať jedno malé balenie lieku nejakému veterinárnemu lekárovi, ak robí niekoľkotisícové objednávky.

Problémy s farmakami trápia samotných majiteľov zvierat

Veterinárka Morvayová povedala, že pre ňu je novela likvidačná. „Môžem si objednávať lieky, ale už keď potrebujem liek za 3,50 eura, musím spraviť objednávku minimálne za 50 eur. Je to komplikácia. Lieky sa dajú zohnať v lekárňach, ale za to lekárňam hrozí pokuta. Nie som proti tomu zákonu, len mohol byť rozumne napísaný,“ dodala.

Problémy s farmakami trápia samotných majiteľov zvierat. „Veterinár môjmu psovi naordinoval lieky na paniku a úzkosť. Dostala som recept s tým, aby som si ich skúsila zohnať v lekárni. V jednej mi síce liek vydali, ale so slovami ,povedzte, že sme sa v živote nevideli‘,“ uvádza Bratislavčanka s 12-ročným jazvečíkom, ktorý bude psychiatrické lieky brať do konca svojho života. Rozmýšľa preto, ako bude postupovať, keď sa lieky minú.

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ tvrdí, že lekárnici nemôžu dávať lieky na veterinárny recept. „Ak sa nájdu takí, ktorí pomáhajú majiteľom zvierat, robia to na vlastné riziko, sú tam sankcie v minimálnej výške 5-tisíc eur,“ vysvetľuje Sukeľ. Veterinári podľa neho boli liekmi zásobovaní distribučnými spoločnosťami, novelou zákona sa však zatvoril kanál pre distribučné spoločnosti a zabudlo sa na veterinárov. Komora veterinárnych lekárov už spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva na zlepšení situácie prijatím novely zákona o liekoch. Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej by sa mala novela zaradiť do legislatívneho procesu v októbri.