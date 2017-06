Cesta do hlavného mesta sa načas zhorší

Kolóny na každom vstupe do hlavného mesta, v rádiu naladený dopravný servis a ťažko skúšaná trpezlivosť vodičov. Dostať sa ráno do práce či do školy a poobede zas domov je často horor. Čiastočné zlepšenie sľubuje projekt diaľnice D4, teda nultého obchvatu Bratislavy a rýchlostnej cesty R7.

Kým ich však vybudujú, dochádzanie do Bratislavy bude ešte náročnejšie. Vodičov čakajú obmedzenia, prvé pocítia už v tomto roku.

Rýchlostná cesta R7 s dĺžkou asi 32 kilometrov povedie od bratislavského Prievozu až po Holice. Najväčší stavebný ruch je momentálne na najvzdialenejšom úseku medzi Dunajskou Lužnou a Holicami. „Buduje sa tu prístupová cesta a prebiehajú tu prekládky inžinierskych sietí,“ priblížili z tlačového oddelenia konzorcia Zero Bypass Limited, ktoré je koncesionárom projektu. V strednej časti medzi Ketelcom a Dunajskou Lužnou sa už prípravné práce skončili. V úseku Prievoz prebieha pyrotechnický prieskum a archeológovia sú pripravení začať so sondážami.

Výstavba D4 a R7 má byť dokončená v roku 2020. Dovtedy sa musia vodiči vyzbrojiť ešte väčšou trpezlivosťou. Stavebné práce budú sprevádzať viaceré obmedzenia. „Súvisieť budú s výstavbou obchádzok na cestách medzi obcami Šamorín – Dunajská Lužná, Šamorín – Kvetoslavov a na ceste z Bratislavy do Mosta pri Bratislave. Všetky obmedzenia budú riadne schválené príslušnými úradmi a včas komunikované prostredníctvom webstránky projektu,“ avizuje koncesionár.

Ľubomír Palčák, šéf Výskumného ústavu dopravného v Žiline, podotýka, že pri výstavbe diaľnice D4 budú vybudované dočasné prístupové cesty pre staveniskovú dopravu. Čiastočne však bude využívať aj súčasnú cestnú sieť. „Vodiči budú musieť strpieť určité dočasné dopravné obmedzenia napríklad v podobe zúženia jazdných pruhov, zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na vybraných úsekoch, častejšie zápchy a podobne,“ vymenováva Palčák. Tie podľa neho vyplývajú z toho, že celá organizácia stavby bude prebiehať za plnej prevádzky diaľnice a súvisiacej infraštruktúry. „Je predpoklad, že akékoľvek zhoršenie dopravnej situácie bude mať vplyv na dochádzanie vodičov do Bratislavy a bude vyžadovať intenzívnejšie časové plánovanie prepravných zámerov,“ zhodnotil odborník.

Odľahčenie kritických úsekov

Rýchlostná cesta R7 má odbremeniť preťaženú štátnu cestu I/63 zo Štúrova do Bratislavy. Medzi najvyťaženejšie úseky patrí úsek Podunajské Biskupice – Rovinka – Dunajská Lužná. „Podľa celoštátneho sčítania dopravy tade prejde viac ako 30-tisíc vozidiel denne,“ ozrejmila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Spustenie R7 podľa nej prinesie odľahčenie kritických úsekov, zlepšenie plynulosti cestnej premávky, úspory jazdných časov a zníženie nehodovosti. „Po jej otvorení by podľa dopravného modelu Výskumného ústavu dopravného mala klesnúť intenzita dopravy o polovicu, na 15-tisíc vozidiel denne v oboch smeroch,“ doplnila hovorkyňa ministerstva.

Najvyššia intenzita dopravy na R7 sa dá podľa Palčáka očakávať v úseku Prievoz – Ketelec. Práve v Ketelci sa bude rýchlostná cesta napájať mimoúrovňovou križovatkou na D4. „V roku 2020 sa priemerná denná intenzita dopravy na predmetnom úseku predpokladá na úrovni takmer 26-tisíc vozidiel,“ dodal Palčák.

Na nultý obchvat Bratislavy medzi Jarovcami a Račou sa podľa neho presunie tranzitná doprava, ktorá dnes smeruje cez mesto po Prístavnom moste. „Okrem toho zabezpečí rovnomernejšie rozdelenie zdrojovej a cieľovej dopravy prostredníctvom početných mimoúrovňových križovatiek a umožní rozptýlenie dopravnej záťaže v jednotlivých vstupoch do mesta,“ podotkol šéf Výskumného ústavu dopravného.

Ťažko skúšané dediny si vydýchnu

Rýchlostnú cestu vítajú najmä obce pozdĺž cesty zo Štúrova do Bratislavy. Hlavný ťah vedie priamo cez Dunajskú Lužnú. Podľa starostu Štefana Jurčíka je dedina prvým miestom na tejto trase, kde sa doprava začína zahusťovať. „Obcou prejde zhruba 27-tisíc vozidiel denne,“ podotýka Jurčík.

Množstvo vozidiel vyráža z južnej časti Trnavského kraja. Práve táto skupina šoférov by mala uprednostniť novú rýchlostnú cestu. „Vodiči z Hamuliakova a Kalinkova budú zrejme využívať pôvodnú trasu, tak ako doteraz,“ myslí si starosta. Dôvodom je chýbajúce napojenie na R7 medzi Dunajskou Lužnou a Kalinkovom, o ktoré podľa Jurčíka žiadali, no neúspešne. „Aby sa vodiči z Hamuliakova a Kalinkova dostali na R7, museli by si nadísť cez Šamorín,“ vysvetlil starosta. Cez časť Jánošíková v Dunajskej Lužnej tak budú autá jazdiť aj naďalej. „Nápor sa dokonca zväčší. Hlavne Hamuliakovo je vo veľkom stavebnom boome a v zmysle územného plánu sa tam stavať aj bude,“ poznamenal Jurčík.

V Dunajskej Lužnej sa rozhodli výstavbu podľa možnosti pribrzdiť. „Povoľovanie nových lokalít na bývanie nezávisí len od dokončenia R7, ale aj od zlepšenia občianskej vybavenosti a infraštruktúry v obci. Nechceme ísť opačným smerom. Najskôr povoliť výstavbu a potom zistiť, že obec na to nestačí,“ vysvetlil Jurčík. Predpokladá, že práce na R7 dopravu zhoršia, o obmedzeniach zatiaľ nevie. „Už dnes začína jazdiť aj po miestnych komunikáciách viacej nákladných áut. Dá sa očakávať, že sa pozdĺž R7 bude ťažiť materiál pre výstavbu cesty, aby sa nemusel dovážať z veľkej diaľky. Medzi Kalinkovom a Dunajskou Lužnou sú už postavené signalizačné zariadenia, ktoré budú regulovať dopravu na tomto úseku,“ uzavrel starosta.

V pravidelných zápchach končia vodiči, ktorí na vstup do Bratislavy využívajú obec Most pri Bratislave, kde sa tvorí lievik. Kolóny tu bývajú také veľké, že siahajú na jednej strane až k časti Studené a na druhej strane k obci Malinovo. „Ak dôjde k nehode za dedinou smerom na Vrakuňu alebo u nás na ypsilonkovej križovatke, tak je to úplná katastrofa,“ opísal starosta Mosta František Mastný.

Myslí si, že D4 a R7 ovplyvnia dopravu cez obec len čiastočne. „Nám skôr pomôže vybudovanie obchvatu obce z južnej strany (preložka cesty II/572), ktorý sme vybojovali v súvislosti s D4. Doprava, ktorá tadiaľto vedie od Štvrtka na Ostrove, tak bude odklonená mimo dediny, s napojením na D4,“ povedal starosta. Očakáva, že výstavba obchvatu obce si vyžiada dopravné obmedzenia, ktoré sa dotknú aj vodičov využívajúcich trasu cez Most pri Bratislave.