Chalúpke deda Večerníčka hrozí koniec

Prečo sa starému roľníckemu domčeku v Novej Sedlici hovorí práve takto, o tom sa vedú už iba dedinské polemiky. Starosta obce s necelou trojstovkou obyvateľov Vasiľ Dinič hovorí, že tento prívlastok mal dom, ktorý je v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok zapísaný pod číslom 10 433. „Domček prežil ako jeden z mála dve svetové vojny. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa stal národnou kultúrnou pamiatkou a pamiatkari vybavili jeho strechu slamou,“ hovorí Dinič. Rozprávkový prívlastok dostal celkom určite kvôli svojmu vzhľadu. A aj preto si ho chodia do Novej Sedlice obzerať turisti.

Domček býval obývateľnou pamiatkou. Jeho majiteľka zomrela asi pred štyrmi rokmi v Česku, kam sa ešte desať rokov predtým odsťahovala k dcére. V Česku žije všetkých päť jej detí. Problém je, že žiadny z týchto potomkov nejaví o chalúpku záujem, neprebehlo žiadne dedičské konanie. Problémom sú aj pozemky pod chalúpkou a pri nej. Majú až 63 vlastníkov.

O opustenú pamiatku sa tak nikto nestará a hrozí jej zánik. Problémom je slamená strecha, ktorá je poškodená a do domčeka zateká. Treba ju čím skôr opraviť. „Ak mám byť úprimný, čakal som, že chalúpka neprežije už túto zimu. Prežila, no jej osud môže byť aj tak čoskoro spečatený,“ zdôrazňuje starosta. Obec, hoci nemá veľa peňazí, by pamiatku chcela opraviť aj na vlastné náklady. Podľa odhadov Diniča by stačilo 3– až 5-tisíc eur. Nemôžu však investovať do cudzieho majetku.

Chalúpku si stále chodia obzerať turisti, ale dnu sa nedostanú. Urobia si zopár záberov a idú ďalej. Veľké tržby v Novej Sedlici nerobia. Vedúca miestnych potravín Jarmila Harkotová poznamenala, že veľa toho u nej nekúpia, skôr sa vypytujú na chalúpku. „Nedávno sa tu zastavila jedna pani a hovorila, že keby sa dal ten domček do poriadku a bolo by to možné, kľudne by v ňom zostala aj na týždeň, hoci je bez vody,“ dodala Harkotová.

Turisti do Novej Sedlice chodia najmä kvôli turizmu. Obec leží v cípe troch štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny v Národnom parku Poloniny. Riaditeľ správy parku Mário Perinaj uvádza, že ročne k nim zavíta 10– až 15-tisíc turistov. „Veľa chodí z Poľska, ale aj z Čiech. Chodia aj Slováci, našincov je však trochu menej. Cieľovou trasou z Novej Sedlice je turistický chodník na Kremenec, ktorý je najvyšším vrchom národného parku a aj najvýchodnejším bodom Slovenskej republiky. Na vrchole Kremenca je mohutný kamenný hraničný stĺp, ktorý označuje miesto, kde sa stretávajú tri štáty – Slovensko, Poľsko a Ukrajina. Druhým vyhľadávaným turistickým chodníkom je chodník na Riabu skalu,“ prezradil Perinaj.

Krajný kút Slovenska pripomína v Novej Sedlici aj drevená autobusová zastávka s príznačným názvom Nová Sedlica – Konečná, ale aj erb obce. Jeho ústredným motívom je líška. Aby každý vedel, že je v obci, kde líšky dávajú dobrú noc.