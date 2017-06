Podporí Most-Híd Rezníka? Poslancov čaká rozhodujúca voľba riaditeľa RTVS

Rezníkovi v prvom kole k zvoleniu chýbal jediný hlas. Na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Tajné hlasovanie o novom riaditeľovi je na programe dnes o 11:00.

Niečo za niečo

Ešte pred voľbou sa zíde poslanecký klub Most-Híd, aby sa poradil, koho voliť. Po prvom kole predstavitelia strany tvrdili, že volili Miku, ale že v druhom kole pre neho koalíciu nerozbijú. Rezníka pred prvým kolom odmietali. Dnes by ho však podľa informácií agentúry SITA mali podporiť.

Smer by mal na oplátku ustúpiť z nominácie členky Súdnej rady SR, ktorou má byť štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. S tou totiž zásadne nesúhlasí ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Tá dokonca podľa informácií agentúry SITA uviedla, že ak bude Jankovská zvolená, podá demisiu.

Parlament bude zároveň rozhodovať o viacerých vládnych i poslaneckých návrhoch. Je medzi nimi novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú predložilo ministerstvo školstva. Rezort v novele plánuje upraviť pravidlá poskytovania peňazí zákonným zástupcom žiakov na dopravu žiakov základných a špeciálnych základných škôl do školy a späť do miesta trvalého pobytu. Týka sa to prípadov, ak v mieste trvalého pobytu nemajú zriadenú školu alebo jej časť s príslušným vyučovacím jazykom. Rezort navrhuje zohľadniť vyučovací jazyk školy a poskytovať peniaze na dopravu žiakov do najbližšej školy a späť do miesta trvalého pobytu žiaka.