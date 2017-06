Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií udelil poslancovi Marčekovi pokutu

Ako povedal predseda výboru Martin Poliačik (SaS), Marček mal priestor vysvetliť a poskytnúť výboru dôkazy o tom, či peniaze v roku 2015 hnutiu Sme rodina požičal alebo daroval.

„Napriek veľkohubým vyjadreniam a urážkam na adresu výboru aj mňa osobne pán poslanec nebol schopný výboru hodnoverne dokázať, že ústavný zákon neporušil. Pokuta mu bola uložená hlasmi všetkých členov výboru,“ uviedol. Poslanec pôžičku neuviedol v majetkovom priznaní. „Pôžičku poskytol trikrát, raz presahovala 35-násobok minimálnej mzdy,“ povedal Poliačik.

Marček ešte v apríli potvrdil, že hnutiu Sme rodina pred parlamentnými voľbami požičal finančnú čiastku a túto pohľadávku voči hnutiu neuviedol v majetkovom priznaní.

„Áno, je pravdou, že som strane požičal v minulosti peniaze. Tieto peniaze boli mojou pohľadávkou voči strane. Tvorili môj majetok. Celé to má ale jeden drobný háčik. Bolo to tak dovtedy, pokiaľ som sa jednostranným právnym úkonom, ktorý som urobil dávno predtým, než som sa stal poslancom NR SR, nevzdal tohto môjho majetkového práva,“ vysvetlil a dodal, že hnutiu odpustil túto pohľadávku a tak mu nič nemuselo vracať.

„Preto moje majetkové právo, pohľadávka, v okamihu doručenia môjho prejavu vôle strane a jej prijatia uvedeného oznámenia, zaniklo,“ povedal. „Navrhujem, aby som splnil podľa uznesenia Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií z 28. marca 2017 predsedovi výboru, občanovi Martinovi Poliačikovi (SaS), zabezpečenie vyžiadania stanoviska ako vraj ‚nedajbože dotknutého verejného funkcionára‘, aby sa na výbore zúčastnil aj odborník, ktorý by mu vysvetlil, ako práva a povinnosti vznikajú a zanikajú, aké práva majú ľudia pri nakladaní so svojím majetkom,“ uviedol. Poslanec Marček v apríli dodal, že nevidí dôvody na to, aby sa ním výbor zaoberal, keďže mu hnutie Sme rodina nemusí nič vrátiť.