Slováci sa vracajú pracovať domov"""...

Za prácou do zahraničia odchádza menej Slovákov. Týka sa to najmä tých, ktorí pracujú v krajinách Európy, a to krátkodobo, teda zhruba do jedného roka. Ich počet síce zatiaľ klesol iba druhý štvrťrok po sebe, no podľa analytikov bude tento trend zrejme dlhodobejší.