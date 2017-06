Šofér auta, na ktoré strieľala polícia, je vo väzbe

Podľa nich streľba policajta na auto bola neadekvátna, Tomáša totiž omylom trafila policajná guľka. Prípad vyšetruje aj inšpekcia ministerstva vnútra. Jej závery a odporúčania môžu rezort motivovať k zmene zákona, ktorý by určil presne situácie, kedy je možné použiť služobnú zbraň.

Polícia obvinila 19-ročného Michala z okresu Zlaté Moravce z prečinu marenia úradného rozhodnutia. Okresný súd v Žiari nad Hronom schválil väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí dvojročné väzenie. Polícia pripúšťa rozšírenie obvinenia aj o trestný čin neposkytnutia pomoci, ktorého sa mal dopustiť, keď nechcel zastaviť vozidlo po postrelení svojho kamaráta.

Či chlapec zomrel následkom strelnej rany v pľúcach, alebo na následky nehody, stále nie je známe. Vyšetrovanie tragédie spadá pod kompetenciu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Michal minulú nedeľu nadránom šoféroval auto, v ktorom bol po policajnej naháňačke postrelený 17-ročný Tomáš. K nešťastiu došlo neďaleko obce Hronský Beňadik. Šofér bol pre políciu známou firmou. Už tri razy mu uložili zákaz šoférovania. Zákaz viesť motorové vozidlo má až do roku 2021. Navyše bol odsúdený aj za útok na verejného činiteľa.

Pochybenie policajta preveruje inšpekcia

Prípadné pochybenie policajta, ktorý chlapca postrelil, preveruje inšpekcia ministerstva vnútra. Tá zatiaľ viac informácií neposkytla. „V prípade pokračuje vyšetrovanie, zatiaľ nebol vypracovaný posudok z odboru zdravotníctva, balistiky a pokračujú procesné úkony,“ reagovala hovorkyňa rezortu vnútra Andrea Dobiášová.

Vo vyšetrovaní budú rozhodujúce výpovede posádky auta, sedeli v ňom celkovo štyria mladí ľudia, a zasahujúcej hliadky. Policajný prezident Tibor Gašpar potvrdil, že doteraz neboli vypočutí iní svedkovia. „Zatiaľ hovorím len o účastníkoch, čiže osobách, ktoré boli účastné v prenasledovanom a policajnom vozidle,“ vysvetlil Gašpar. Výpovede neplnoletých z auta sa môžu ešte meniť. Ich vypočúvanie prebiehalo v rovnaký deň, keď im pred očami zomrel priateľ, a svoju úlohu preto mohol zohrať aj strach.

Chýba kamerový záznam

Viac by o priebehu policajného prenasledovania povedal kamerový záznam. Auto tejto hliadky však podľa polície kamerovým systémom vybavené nebolo. Toto vyčíta polícii aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. Podľa neho by všetky takéto zákroky mali byť dokumentované.

Muži zákona by sa tak vyhli pochybnostiam o priebehu akcie. Pred dvomi dňami pre Pravdu analytik povedal, že kamery do vozidiel nie sú drahé. "Kupujú si ich samotní vodiči. Nevidím dôvod, prečo by takto nemali byť vybavené všetky hliadkové vozidlá,“ poznamenal Zábojník.

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) v utorok vysvetlil, že kamerovú techniku majú tie policajné autá, ktoré ju potrebujú najčastejšie. Z 8-tisíc vozidiel je to len zhruba 800. Opozícia už avizovala, že budú vyžadovať, aby ňou disponovalo každé vozidlo polície.

Búrlivú diskusiu vzbudila otázka primeranosti policajného zákroku, zvlášť nutnosť a spôsob použitia zbrane. Policajti priznali, že hliadka sa rozhodla skontrolovať auto len preto, že auto aj jeho vodiča – 19-ročného Michala, poznali v súvislosti s častým porušovaním dopravných predpisov. Tvrdia, že auto museli zastaviť preto, lebo mladík svojou riskantnou jazdou ohrozoval iných.

„Počas tohto prenasledovania došlo niekoľkokrát k tomu, že boli spôsobom jazdy prenasledovaného vodiča ohrozené protiidúce vozidlá,“ obhajoval v pondelok prezident Policajného zboru postup veliteľa hliadky, ktorý najprv vystrelil varovné výstrely a nakoniec pálil priamo na auto. Dopravný analytik Ján Bazovský si myslí, že policajt si mal na streľbu nájsť vhodnejšiu chvíľu, a to vtedy, keď vytláčalo to policajné z cesty a bolo takmer na dosah a nie v momente, keď im šofér už skoro ušiel.

Strelnú zbraň môžu policajti podľa zákona o Policajnom zbore použiť len vtedy, keď už nie je iný spôsob, ako prinútiť vozidlo k zastaveniu a toto auto ohrozuje ľudí na živote a zdraví. Policajti však musia strieľať tak, aby nevystavili životy iných osôb nebezpečenstvu. Podľa dopravných analytikov sa pri akcii neďaleko Hronského Beňadika mali najskôr presvedčiť, či sú v aute spolujazdci.

Zákon, ktorý spôsob a vhodnosť použitia zbrane upravuje, sa zatiaľ ministerstvo meniť nechystá. „V tejto chvíli je otvorená diskusia. Nejaký plán v tejto súvislosti nemáme. Uvažovali sme o tom veľmi veľa. Nestalo sa to prvýkrát, čiže keď nájdeme lepšie riešenie, budeme sa ním zaoberať a zapracujeme ho,“ pripomenul minister Kaliňák.

Nový impulz by podľa neho mohli priniesť závery vyšetrovania inšpekcie, ktoré môžu obsahovať aj odporúčania na postup v podobných prípadoch. Opozícia v utorok ohlásila, že návrh novely tohto zákona predloží po lete. Čo presne v nej bude, to ešte opoziční poslanci z SaS a OĽaNO neuviedli.

Minister vnútra a policajný prezident prišli v utorok na mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, kde poslancom vysvetľovali okolnosti tohto prípadu. Výbor však zasadal za zatvorenými dverami, pretože vo veci sa len začalo vyšetrovanie. Pre krátkosť času rokovanie prerušili, pokračovať by mali dnes okolo obeda.