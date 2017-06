Pri Poprade pozor. Pre havarijný stav v obci Hranovica cesty vyhlásili mimoriadnu situáciu

Pre havarijný stav cesty I/66, ktorá vedie z Hranovnice do Popradu, ju vyhlásil jej starosta Vladimír Horváth. Ide o úsek za hornou autobusovou zastávkou v záhradkárskej oblasti Dubina. Zosunul sa tam svah pod cestou a tým aj časť vozovky. „Vplyvom zimného obdobia s častým kolísaním teplôt a následných jarných jednorazových výdatných zrážok odplavilo vo väčšej miere časti strmého svahu cestnej komunikácie, čo má za následok zosunutie svahu cesty a časti vozovky,“ informoval. Mimoriadna situácia platí od 13:00 19. júna, starosta o nej informoval prostredníctvom internetovej stránky obce.

Vozovka v spomínanom úseku je navyše porušená stále zväčšujúcimi sa trhlinami, nefunkčné sú aj zvodidlá. Súčasný stav cesty tak podľa starostu nezodpovedá požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu. „Vznik havarijného stavebno-technického stavu cesty I/66 v predmetnom úseku ohrozuje bezpečnosť a zdravie všetkých účastníkov cestnej premávky,“ upozornil.

Ako informoval prednosta obecného úradu v Hranovnici Lukáš Antoni, na mieste už osadili dočasné dopravné značenie. „Cesta je zúžená a bola tam znížená povolená rýchlosť,“ uviedol. V pondelok 19. júna pre mimoriadnu situáciu zasadal krízový štáb obce, následne v utorok krízový štáb okresu Poprad aj za účasti zástupcov Slovenskej správy ciest Košice. „Predpokladajú, že niekedy v priebehu augusta by mohlo byť stavenisko odovzdané dodávateľovi opráv a začne sa s rekonštrukciou poškodenej časti vozovky,“ informoval Antoni. Podľa odhadov by práce mohli byť dokončené do začiatku zimy. Cesta podľa prednostu zrejme uzavretá nebude, predpokladá sa, že doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu a premávka bude riadená semaformi.

Neďaleko tohto úseku sa nachádza ďalší, ktorý pred zhruba siedmimi rokmi opravovali pre podobné problémy, cesta bola vtedy niekoľko mesiacov uzavretá.