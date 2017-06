VšZP zníži cenu pre dopravné služby či niektoré vyšetrenia

Ako na stredajšej tlačovej besede uviedol riaditeľ poisťovne Miroslav Kočan, poisťovňa by tak do konca tohto roka mala ušetriť vyše 14 mil. eur.

Od 1. mája poisťovňa znížila ceny bodu v prípade zobrazovacích vyšetrení magnetickej rezonancie a tomografie. Od 1. júla zase zníži ceny za výkon hemodialýzy a dopravnej služby, kde zredukuje cenu za kilometer jazdy o jeden cent. Na doprave by tak do konca tohto roka mala poisťovňa ušetriť 100 tis. eur.

Ako uviedol riaditeľ sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti Milan Horváth, mnohí z dotknutých poskytovateľov MR a CT mali zmluvy až na štyri roky. Ceny však podľa neho boli v minulosti nastavené tak, že pokrývali aj investičné náklady poskytovateľa. „A hoci ceny prístrojov postupne klesali, ceny bodov zostávali nezmenené. Časť bodu, ktorá pokrývala tieto náklady, stratila opodstatnenie,“ vysvetlil redukciu cien Horváth. Napokon sa s poskytovateľmi na upravených cenách dohodli.

Pre CT vyšetrenia VšZP znížila cenu bodu o 25 % a v prípade MR vyšetrenia o 10 až 20 %, podľa zaradenia do tzv. klastra, do ktorých sú poskytovatelia zaradení podľa komplexnosti poskytovanej služby či technologickej náročnosti pracoviska. Spoločne by toto zníženie malo v tomto roku priniesť úsporu 12 mil. eur.

Jednotkové ceny výkonov hemodialýzy a hemodiafiltrácie pri chronickom zlyhávaní obličiek poisťovňa znížila o 3 %. Do konca roka od tohto opatrenia očakáva úsporu 2 mil. eur. Ako Kočan zdôraznil, poisťovňa nebude limitovať rozsah týchto vyšetrení, keďže sú pre pacientov životne dôležité. Žiadne z predstavených opatrení podľa neho nebude mať dopad na pacientov. Podľa Horvátha by tieto ceny mali byť v platnosti aj na budúci rok.

Ďalšie znižovanie cien VšZP plánuje v prípade laboratórnych vyšetrení. Podľa Kočana v súčasnosti rokujú s poskytovateľmi a verí, že sa im podarí nájsť rozumný kompromis.