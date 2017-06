Hrnko: Komisia na kontrolu ITP nemôže vzniknúť, opozícia nechce vymeniť svojho nominanta

Ako povedal Hrnko dnes novinárom, jediným problémom je nominácia podpredsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ľubomíra Galka. Podľa neho opozícia by sa mala viac zaujímať o to, aby komisia mohla vzniknúť. Hrnko tvrdí, že keď dostane od opozície nový personálny návrh, komisia vznikne do dvoch týždňov. Jej členmi sa podľa neho stanú aj odborníci, ktorí pôsobili v spravodajských službách a majú aj potrebné bezpečnostné previerky. Hrnko má súhlas na členstvo v komisii dvoch takýchto odborníkov.

Na používanie ITP majú dozerať nominant vládnej koalície Elemér Jakab (Most-Híd) a za opozíciu Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA). Za kandidátov koalície do komisie sú zatiaľ okrem nich nominovaní výbormi Anton Hrnko (SNS) a Martin Glváč (Smer-SD). Opozícia koaličným stranám vyčíta, že sa bránia kontrole používania informačno-technických prostriedkov, keďže odmietli v kontrolnom výbore pre Vojenské spravodajstvo zvoliť za člena komisie exministra obrany Ľubomíra Galka. Opozícia by ale chcela Galka do komisie presadiť.

Komisia na kontrolu používania ITP je novou komisiou, ktorá bola zriadená novelou zákona o ochrane pred odpočúvaním. Komisiu by mali tvoriť šiesti členovia nominovaní osobitnými kontrolnými výbormi a výborom pre obranu a bezpečnosť, pričom traja členovia majú byť zástupcami vládnych strán a traja zástupcami opozície. Ďalší dvaja členovia majú byť z mimoparlamentného prostredia. Predseda branno-bezpečnostného výboru Hrnko preto oslovil predsedníčku Súdnej rady SR Janu Bajánkovú a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby predložili každý po dvoch kandidátoch, z ktorých vyberú zostávajúcich kandidátov na členov komisie. Definitívne by potom všetkých ôsmich členov novej komisie mal zvoliť parlament. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár oznámil, že nepredloží kandidátov na členov komisie. Predsedovi branno-bezpečnostného výboru napísal, že mu s poľutovaním musí oznámiť, že jeho žiadosti nemôže vyhovieť. Generálny prokurátor nemá zo zákona kompetenciu navrhovať kandidátov na členov komisie na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov, vysvetlil Čižnár.