Starodôchodcovia si od januára prilepšia

V prvej skupine odškodnených dôchodcov, ktorí odišli do penzie pred 1. októbrom 1988 a majú k svojej dávke dostať paušálnych 25,5 eura, malo byť podľa vládneho návrhu novely okolo 13-tisíc seniorov – no po úprave ich bude približne o tisícku viac. V druhej skupine, kam sú zaradení penzisti, ktorí prestali pracovať po tomto termíne, ale zároveň do 31. decembra 2003, malo po individuálnych prepočtoch dávok s vyššou penziou počítať zhruba 88-tisíc ľudí. Po novom ich však môže pribudnúť vyše 14-tisíc. Celkovo sa tak dôchodky zdvihnú asi 116-tisícom občanov, čo je viac ako štvrtina z dosiaľ žijúcich zhruba 450-tisíc starodôchodcov.

„Schválenie môjho pozmeňovacieho návrhu považujem za malý zázrak. Po prvý raz som mala pocit, že koalícia počúva naše argumenty. Nepresadzovali sme ich politicky, ale len na základe odborných stanovísk,“ zhodnotila pre denník Pravda Jurinová. Vysvetlila, že pre najstarších seniorov, ktorí sú v dôchodku hoci už od 60. rokov, bolo prakticky nemožné splniť podmienku priemerného mesačného zárobku 2 333 bývalých korún, s akou novela počítala pre navyšovanie dávok v prvej skupine. A podobne, keď na sklonku 80. rokov nastúpila hyperinflácia a zvyšovanie miezd na ňu reagovalo oneskorene, malo len minimum ľudí príjem v sume dvojnásobnej oproti priemeru, čo bol pôvodný predpoklad dvíhania penzií v druhej skupine.

Komu a ako novela pomôže od januára 2018 sa vyše štvrtine tzv. starodôchodcov zvýšia penzijné dávky

pojmom „starodôchodca“ sa neoficiálne označuje poberateľ starobného dôchodku, na ktorý mu vznikol nárok pred 1. januárom 2004, týchto ľudí momentálne žije približne 451-tisíc (naopak, „novodôchodca“ je ten, komu nárok na penziu vznikol po tomto termíne)

skupinu starodôchodcov možno ešte rozdeliť na tých, ktorí odišli na zaslúžený odpočinok pred 1. októbrom 1988, čiže sa na nich vzťahoval ešte starší zákon, a tých, ktorí odišli síce po tomto dátume, ale zároveň do konca roka 2003

v podskupine s dôchodkom priznaným pred 1. októbrom 1988 malo byť pôvodne okolo 13-tisíc penzistov, ktorým mala novela plošne priznať zvýšenie o jednotnú pevnú sumu 25,5 eura, keďže individuálne záznamy o ich zárobkoch už zväčša neexistujú (po schválení pozmeňovacieho návrhu Eriky Jurinovej (OĽaNO) k nim pribudne ďalších zhruba 1 000 osôb)

zostávajúcim zhruba 438-tisíc ľuďom sa dôchodky budú prepočítavať individuálne aj prípadné sumy zvýšenia budú u každého iné, nárok na zvýšenú penzijnú dávku malo odhadom získať len asi 88-tisíc dôchodcov, ktorých Kaníkov zákon na penzii ukrátil, ostatným mala zostať doterajšia penzia (Jurinovej návrh však aj túto skupinu odškodnených zvýši o zhruba 14,3 tisíca osôb)

celkovo sa teda novela pozitívne dotkne asi 116,3 tisíca ľudí, na zvýšenie ich penzií pôjde v roku 2018 asi 52 miliónov eur, o rok neskôr 48 miliónov a v roku 2020 asi 45 miliónov eur Zdroj: Novela zákona o sociálnom poistení

„Veľmi vítame, že novela bola prijatá výraznou zhodou naprieč celým politickým spektrom. A teší nás, že schválená zmena rozšíri počet odškodnených o ďalšie tisíce seniorov,“ zdôraznil v tejto súvislosti predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky.

Šancu získať vyšší dôchodok má aj Bratislavčanka Elena (83). „Do penzie som išla v roku 1990, rovnako ako môj manžel. Vtedy bol absolútny strop dôchodku 1 800 korún československých, taký sme dostali obaja – on ako architekt, ja ako vysokoškolská pedagogička,“ opisuje. Úprava novely, ktorú presadila opozícia, môže jej dávku zvýšiť. „Neviem však, či tomu nezabráni vdovecký dôchodok, ktorý po mužovi beriem od roku 2013. Hoci, po správnosti, aj ten by sa mal asi nanovo prepočítať a tiež zvýšiť,“ upozorňuje aj na nedostatok zákona.

Krivdy starodôchodcov spôsobil reformný zákon o sociálnom poistení z dielne exministra práce Ľudovíta Kaníka (SDKÚ), účinný od januára 2004. Vniesol do systému mnohé anomálie. Dvom ľuďom s úplne rovnakým pracovným profilom a rovnakým počtom odrobených rokov, ktorí odišli na odpočinok s odstupom hoci jediného dňa, vyšiel na priznanej sume penzie rozdiel aj niekoľko tisíc vtedajších slovenských korún. Podobne mohol riaditeľ podniku získať penziu nižšiu ako jeho sekretárka, ktorá sa stala penzistkou až po zavedení „kaníkovských“ pravidiel.

Jurinovej pozmeňovací návrh 1. pri paušálnom odškodnení (25,50 eura mesačne) u seniorov, ktorí odišli do dôchodku pred 1. októbrom 1988, mala byť pôvodne hranica predchádzajúceho príjmu 2 333 niekdajších korún, po novom bude jej úroveň odstupňovaná podľa skutočného roku odchodu rok odchodu do dôchodku príjmová hranica (v bývalých korunách) do 1965 1 509 1966 1 536 1967 1 568 1968 1 619 1969 1 698 1970 1 794 1971 1 894 1972 1 998 1973 2 034 1974 2 063 1975 2 088 1976 2 114 1977 2 141 1978 2 166 1979 2 192 1980 2 217 1981 2 242 1982 2 264 1983 2 285 1984 2 304 1985 2 322 1986 až 1988 2 333 2. pri prepočítavaní dôchodkov v skupine tých, ktorí na odpočinok odišli od 1. októbra 1989 do 31. decembra 2003 pri odchode v rokoch 1989 a 1990 na zvýšenie dávky postačí, aby suma predchádzajúceho priemerného mesačného zárobku bola na úrovni 1,1-násobku priemernej mzdy

pri odchode v rokoch 1991 až 2003 zostáva pôvodná hranica dvojnásobku priemernej mzdy.

Spomenuté nerovnosti vznikli preto, že až do konca roka 2003 sa pri výpočte penzií väčšmi zohľadňovala solidarita. Čiže ľuďom, ktorí pred odchodom na odpočinok zarábali menej, sa priznávali vyššie dávky, aké by zodpovedali skutočne odvedenému poistnému, no dobre zarábajúcim sa penzie veľmi krátili. Od roku 2004 sa vo vzorci na výpočet omnoho výraznejšie začala uplatňovať zásluhovosť. Tí, ktorí odviedli viac práce, dostali aj primeranejšiu penziu.

Na pomerne zložité úkony okolo prepočítavania dôchodkov dostane Sociálna poisťovňa čas 10 mesiacov, teda do 31. októbra 2018. Kto však získa nárok na zvýšenú penziu, tomu ju priznajú už k 1. januáru a sumy zvýšenia sa mu spätne doplatia. Ak by sa starodôchodca vyššej penzie nedožil, nárok na výplatu týchto súm prejde na manželku, respektíve manžela či deti.