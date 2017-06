Do parlamentu by sa dostalo deväť strán, SMK predbehla Most-Híd

Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 28 percenta voličských hlasov. Získala by tak 43 mandátov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Polis od 13. do 19. júna na vzorke 1 208 respondentov. Ľudia odpovedali na otázku: „Ak by parlamentné voľby boli teraz, najbližší víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“. Výsledky prieskumu poskytol agentúre Ján Baránek z agentúry Polis Slovakia.

Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) by volilo 16,5 percenta respondentov a získala by 25 mandátov. Kotlebovu Ľudovú stranu Naše Slovensko by podľa prieskumu volilo 11,8 percenta opýtaných a v parlamente by mala 18 poslancov. Nasledujú Slovenská národná strana (SNS), ktorej by svoj hlas dalo 9,5 percenta ľudí a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA), ktoré by volilo 9,1 percenta opýtaných. Obe tieto strany by tak získali 14 mandátov. Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Sme rodina – Boris Kollár so ziskom 7,4 percenta (11 mandátov), Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) s podporou 6 percent hlasov (9 mandátov), SMK-MKP so ziskom 5,3 percenta hlasov (8 mandátov) a Most-Híd so ziskom 5,2 percenta hlasov opýtaných (8 mandátov).

Naopak, pred bránami parlamentu by ostala Komunistická strana Slovenska (KSS) s podporou 0,9 percenta. Iné strany by si rozdelili iba 0,3 percenta hlasov. Voliť by išlo 57 percent ľudí, nerozhodnutých bolo 24 percent respondentov a voliť by nešlo 19 percent opýtaných.