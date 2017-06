Vyšetrovateľ už má podnet na trestné stíhanie v kauze Five Star Residence

Policajný vyšetrovateľ už má k dispozícii podnet na začatie trestného stíhania v kauze Five Star Residence.

Ako dnes novinárom povedal policajný prezident Tibor Gašpar, následne má rozhodnúť o jeho začatí. Ako dodal, v súvislosti s Mariánom Kočnerom preveruje polícia rôzne podnety.

Opozícia podala v stredu trestné oznámenie na podnikateľa Mariána Kočnera. Ako dôvod trestného oznámenia uviedol poslanec SaS Jozef Rajtár prípad, na ktorý upozorňoval už pred vyše rokom. Je ním bytový komplex Five Star Residence. Uviedol, že s komplexom je spojený nielen podnikateľ Ladislav Bašternák. „Marián Kočner robil prevody bytov. Sedemnásť luxusných bytov previedol na jednu zo svojich firiem, Inkasný servis, za jediné euro. Za jeden byt dal šesť centov,“ vyhlásil Rajtár. Ako dodal, Ladislav Bašternák na rozdiel od Mariána Kočnera „dal údajne za sedem bytov dvanásť miliónov eur, teda 1,7 milióna za každý byt“.

Marián Kočner bytový komplex Five Star Residence aj staval, a tak podľa opozičného poslanca mohol obísť povinnosť zaplatiť daň. „Marián Kočner argumentuje, že suma jedno euro bola znížená o ťarchu na základe pohľadávky jednej schránkovej firmy. Avšak na výpočet dane je potrebná celková trhová cena, nedá sa znížiť o ťarchu, to nie je zákonom povolené. Preto sme dali dnes ráno (v stredu 21. júna) trestné oznámenie na generálnu prokuratúru z krátenia dane a poistného na základe prevodov bytov za jedno euro,“ uviedol Rajtár. „Mohol si takto prilepšiť až o 900-tisíc eur, pretože úhrnná cena bytov mohla byť až do výšky takmer päť miliónov eur,“ vysvetlil.