Prvá slovenská družica by mala štartovať z Indie

Malá kocka dokáže z výšky 800 kilometrov nad Zemou. Prvá slovenská družica skCUBE by sa do vesmíru mala dostať v piatok. Odletieť by mala z Indie a jej úlohou bude dva roky zbierať údaje v atmosfére. "Štart je naplánovaný na 5.59 ráno stredoeurópskeho času," spresnil Jakub Kapuš, podpredseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA).