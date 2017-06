V Gauliederovom tele mal byť opioid, bežne sa zohnať nedá

Predbežné výsledky pitevnej správy potvrdili u Gauliedera látku, ktorá v jeho tele nemala čo robiť. Týždenník Plus 7 dní prišiel s informáciou, že išlo o liek z kategórie opioidov, ktoré nie sú bežne dostupné. Pre zdravotné problémy užíval Gaulieder niekoľko medikamentov. Ani jeden však medzi opioidy nepatril.

Podľa týždenníka sa v jeho moči našlo až sedemnásobné množstvo maximálnej povolenej jednorazovej dávky dosiaľ nepotvrdeného lieku. Denník Pravda sa na prítomnosť opioidov pýtal bezpečnostného analytika Milana Žitného, ktorý sa s exposlancom parlamentu osobne poznal. Ako povedal, predbežnú správu nevidel a o opioidoch informácie nemal.

Nález neznámej látky hovorí podľa Žitného jasne. „Potvrdzuje to, že išlo o plánovanú vraždu, niekto mu niečo podal, aby ho omámil a mohol ho hodiť pod vlak,“ reagoval minulý týždeň. Podľa analytika nemal Gaulieder žiadny dôvod, aby takúto látku požil.

K látke, ktorú našiel patológ v moči exposlanca, sa zatiaľ nechce vyjadrovať ani advokát rodiny Gauliederovcov Ján Foltán. Hoci ju pozná, zatiaľ mlčí. „Zverejním to hneď, ako budem mať k dispozícii konečnú pitevnú správu, nechcem na znalca nijako tlačiť,“ zopakoval tento štvrtok.

Dúfa, že pitevnú správu uvidí už na budúci týždeň. Zopakoval, že išlo o látku, ktorá mohla ovplyvniť Gauliederovo správanie a konanie. Zatiaľ sa nevyjadruje ani polícia. Odvoláva sa pritom na prebiehajúce vyšetrovanie.

Znalec by mal v pitevnej správe určiť aj to, kedy a akým spôsobom sa látka dostala do tela expolitika. Celý prípad podľa Foltána komplikuje približne desaťhodinové „okno“, keď o Gauliederovi nie sú žiadne informácie. „Pokiaľ stále nevieme, kde bol približne od tretej popoludní do druhej v noci na druhý deň, stále tu budú nejaké dohady,“ povedal.

Podľa Ondreja Sukeľa, prezidenta Slovenskej lekárnickej komory, sa opioidy používajú ako analgetiká proti bolestiam napríklad pri nádorových ochoreniach. Mnohé z nich sa vylučujú močom. Podať sa môžu viacerými spôsobmi. „Existujú v rôznych liekových formách, od tabliet, čapíkov cez náplasti, nosový sprej až po injekčný roztok. Teoreticky sa dajú primiešať aj do nápoja,“ hovorí Sukeľ.

Tieto látky patria medzi omamné a psychotropné látky, ktoré sa rozdeľujú do troch skupín. V prvej skupine sú také, ktorých používanie je zakázané, povoľujú sa predovšetkým na vedecké a expertízne účely, ako napríklad heroín. Druhú kategóriu tvoria opioidné analgetiká.

„Tie sú viazané na špeciálny lekársky predpis so šikmým modrým pruhom. Lekár ho vypíše trikrát. Jednu kópiu si ponechá, druhá zostane v lekárni, kde ju musia uchovávať päť rokov, a originál sa posiela do zdravotnej poisťovne," priblížil Sukeľ. Do tretej skupiny patria bežnejšie lieky, ktoré sa vydávajú na normálny predpis.

Ak by chcel niekto použiť opioid na omámenie človeka, je podľa Sukeľa pravdepodobné, že by išlo o látku z prvej alebo druhej skupiny, teda takú, ku ktorej nie je ľahké sa dostať. Je tak predpoklad, že by nebola získaná legálnym spôsobom.

Či došlo u Gauliedera k predávkovaniu, je podľa odborníka ťažké povedať, keď nie je známy konkrétny liek. „Lieky z tejto kategórie majú rozdielne dávkovanie a tiež to závisí od klinického stavu človeka. Pre niekoho môže byť 25 miligramov smrteľných, s druhým to nič neurobí,“ vysvetlil Sukeľ.

Opioidy spôsobujú po požití útlm. „Ich účinky závisia od viacerých faktorov. Človek je po nich malátny, letargický. Pozorovať sa dajú zúžené zornice. Ide o lieky, ktoré by mohol niekto použiť pre ľahšiu manipuláciu a ovládateľnosť druhého človeka,“ podotkol lekárnik. Pri intoxikácii dochádza k spomaleniu dýchania, čo môže viesť až k jeho zastaveniu a smrti.

František Gaulieder prišiel o život za dosiaľ nevyjasnených okolností v noci z 24. na 25. marca. Pri Trnovci nad Váhom ho zrazil nákladný vlak. Na koľajisko mal vstupovať zboku s rukami zdvihnutými do tvaru písmena. Vlak ho zachytil schodíkmi, ktoré vedú do lokomotívy a otočil ho nabok. Podľa Foltána to naznačujú zranenia jednej polovice tváre. Zachytené telo vlak ešte nejaký čas ťahal.

Pred tragickou udalosťou sa udialo viacero zvláštnych udalostí. Gaulieder išiel v piatok 24. marca do Trnovca na hrob svojmu otcovi. Približne o pol tretej popoludní sa skontaktoval s priateľom, že má problém s otváraním dverí na svojom aute. Požiadal ho, aby po neho prišiel, ak sa do pätnástej neozve. Keď ho priateľ kontaktoval, Gaulieder sa neozýval. Jeho auto našli potom prázdne a bezvýsledne po ňom aj pátrali. V sobotu nadránom ho zachytil vlak.