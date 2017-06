Voľby do vyšších územných celkov budú 4. novembra

Podľa Rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich, ako aj na určenie sídiel obvodových volebných komisií bude podľa rozhodnutia do 11. augusta. Lehota na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností bude do 5. septembra. Lehota na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov bude do 5. septembra a lehota na ich prvé zasadanie do 11. septembra. Rozhodnutie tiež určuje, že lehota na utvorenie obvodových volebných komisií a okrskových volebných komisií bude do 5. októbra a lehota na ich prvé zasadanie do 10. októbra.

Poslanci NR SR na jar schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov. Zákonodarcovia návrh schválili už vo februári, ale prezident Andrej Kiska ho vrátil na opätovné prerokovanie. Veto prezidenta v marci poslanci prelomili 80 hlasmi. Cieľom novely volebného kódexu je zmena voľby predsedov samosprávnych krajov.

Podľa súčasného právneho stavu, ak žiadny z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, uskutoční sa druhé kolo. Parlamentom schválený zákon mení tento dvojkolový systém na jednokolový, v ktorom by sa predsedom samosprávneho kraja stal ten z kandidátov, ktorý získa najviac platných hlasov. Podľa hlavy štátu je odôvodnenie takejto zmeny v roku konania volieb nízkou účasťou voličov a úsporou finančných prostriedkov neúplné a skresľujúce. Ako zdôraznil Kiska, slabý záujem je aj problémom prvého kola, v ktorom žiaden kandidát v doterajších voľbách nezískal viac ako 15 percent hlasov oprávnených voličov. Nízka účasť býva po každých voľbách do orgánov samosprávnych krajov predmetom politickej diskusie.