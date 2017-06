Na dobrovoľnú vojenskú prípravu sa prihlásilo 244 záujemcov, čakajú ich teraz testy

Najviac ľudí (52) sa prihlásilo v Košickom kraji, najmenej v Trnavskom kraji (16). Informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. V Banskobystrickom kraji sa prihlásilo 36 záujemcov, rovnaký počet aj v Prešovskom kraji. V Bratislavskom kraji zaujal projekt 29 záujemcov, v Nitrianskom 27, v Žilinskom 25 a v Trenčianskom kraji 23 ľudí. Najmladší záujemca má 19 a najstarší 43 rokov. Počet záujemcov ešte môže stúpnuť, lebo bola možnosť prihlásiť sa aj poštou a všetky zásielky ešte nemuseli byť doručené, resp. do polnoci môžu prísť elektronicky, spresnila hovorkyňa.

To, že sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy prihlásilo 244 ľudí, však neznamená, že všetci budú automaticky prijatí. Záujemcov v najbližších týždňoch čaká prijímacie konanie. Každý z uchádzačov musí okrem iného absolvovať aj zdravotné a psychologické vyšetrenia. Rezort obrany chce vycvičiť 150 vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorí sa po jej absolvovaní automaticky stanú súčasťou záloh. V prípade ich záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať prípravnú štátnu službu, dodala hovorkyňa.

Na základe skúseností z minuloročného pilotného projektu tohtoroční vojaci dobrovoľnej vojenskej služby budú cvičiť za nových atraktívnejších podmienok. Za skrátený 11-týždňový výcvik získajú príspevok 1 101,10 eura. Ide o sumu, ktorá sa nezdaňuje a prípadní poberatelia sociálnych dávok o ne počas výcviku neprídu. Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy tak dostane sumu na úrovni platu vojaka prvého stupňa, ktorým počas výcviku je. „Peniaze by ale nemali byť hlavným hnacím motívom záujemcov o dobrovoľnú vojenskú službu, to by malo byť vlastenectvo a príprava na obranu Slovenska,“ zdôrazňuje minister obrany Peter Gajdoš. Výcvik je tento rok naplánovaný od 2. augusta a potrvá do 17. októbra, vojaci ho absolvujú na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Minister Gajdoš už v minulosti zdôraznil, že tento výcvik je jediný legálny nástroj, ako mladí ľudia môžu získať základné vojenské zručnosti a vedomosti mimo vstupu do profesionálnych zborov. Žiadne polovojenské, poloextrémistické skupiny s pochybnými zámermi, ale jednoznačne dobrovoľná vojenská príprava, podčiarkol Gajdoš.

Do pilotného projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa minulý rok pôvodne prihlásilo 129 záujemcov. Časť z nich však neprešla zdravotnou prehliadkou, psychotestmi alebo bola vyradená z administratívnych dôvodov. Výcvik od júla do septembra nakoniec absolvovalo 31 záujemcov (22 mužov a deväť žien), ktorí po skončení výcviku boli povýšení do hodnosti vojakov 2. stupňa a zaradení do záloh.