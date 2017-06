Mafiánsky bos z Považia zavalil súd námietkami

Namietal doslova všetko, najprv putá na rukách, procesné chyby či údajné zastrašovanie doživotným trestom. Nepáčilo sa mu ani to, že prokuratúra žiada pribrať do procesu znalca z odboru psychológie, ktorý by bol prítomný na pojednávaniach a mohol tak Miroslava M. a jeho skupinu pozorovať a vyjadriť sa k ich možnej náprave. Mužom totiž hrozí doživotný trest.

Na verejné zasadnutie priviedli Miroslava ozbrojení príslušníci zboru väzenskej stráže v kuklách a v nepriestrelných vestách. Po príchode do súdnej siene sňali putá všetkým okrem neho. Prokuratúra ho považuje za vodcu zločineckej skupiny, ktorá sa mala zaoberať vydieraním, zastrašovaním, podpaľovaním áut a nedovoleným ozbrojovaním.

Dôvodom ponechania pút bola podľa sudcu obava jedného z členov stráže z narušenia bezpečnosti. Väzenské náramky tak predstavovali prvý problém, ktorý musel senát okresného súdu riešiť. „Tým, že nemám putá sňaté, dochádza u mňa k znemožneniu manipulácie so spismi. Doposiaľ som sa nedopustil na súde nikdy žiadneho previnenia, vždy som sa bránil iba slovne. Nesňatie pút indikuje aj porušenie prezumpcie neviny,“ predniesol Miroslav M. Sudca napokon rozhodol, aby mu želiezka dali dole.

Miroslava M. a jeho skupinu vinia z množstva závažných trestných činov. Medzi nimi je pokračovací trestný čin poškodzovania cudzej veci, porušovanie domovej slobody, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, vydieranie, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami aj útok na verejného činiteľa. Prokuratúra chce pre vodcu a jeho komplicov doživotné tresty. To bol zároveň ďalší dôvod na námietku, ktorú obvinený vzniesol. „Ide o nátlak a zastrašovanie doživotným trestom zo strany prokurátora. Ešte nikdy nebol na Slovensku nikto odsúdený na doživotný trest za vydieranie,“ povedal Miroslav a namietal, že nezaložil žiadnu zločineckú skupinu, a teda nejde o organizovaný zločin.

Prokurátor všetky jeho návrhy aj námietky zavrhol. „Námietky vykazujú známky procesnej obštrukcie a sú nedôvodné,“ reagoval prokurátor. Predbežné prejednanie obžaloby bude pokračovať v septembri.

Miroslav M., alias Postrach Považia, je obvinený za rôzne závažné zločiny, viaceré z nich sú staré už 12 rokov. Za ne sa dostal do väzby, keď z nej však vyšiel, pred trestným stíhaním sa skryl v Česku. Tu v zločineckých aktivitách pokračoval. Pred súd aj s komplicmi sa tam postavil za vydieranie podnikateľov, za čo si vyslúžil desaťročný trest. „Ak horia autá a strieľa sa do domov, takáto osoba nemá v Česku čo robiť,“ skonštatoval pri vynesení verdiktu sudca olomouckého Vrchného súdu. V roku 2015 Miroslava previezli naspäť na Slovensko.