Prvá slovenská družica už posiela údaje na Zem

„Družica žije, komunikuje a máme silný signál. Prvé informácie hovoria o tom, že sa úspešne stabilizovala a rotuje rýchlosťou približne 1 stupeň za sekundu,“ informovala organizácia.

Družica v tvare kocky umiestnená na indickej rakete odštartovala z vesmírneho strediska Šríharikota minútu pred šiestou hodinou ráno nášho času. Raketa na orbitu vyniesla 31 satelitov, medzi ktorými bol aj ten náš. Štart aj let prebehli bez komplikácií a družica sa odpojila od nosnej rakety asi po 20 minútach. Kocka by mala na Zem posielať asi 300 údajov. Mala by fotiť planétu či skúmať javy v atmosfére. Ponad Slovensko bude letieť zhruba každých 90 minút a vo vesmíre by mala pracovať dva roky. Družica sa dostala na orbitu približne po desiatich rokoch od prvých plánov, po piatich rokoch vývoja, výroby a testovania a po 1,5 roku čakania na štart.