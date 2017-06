Kollár aj Richter podporujú štrajk vo Volkswagene

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla ku koncu mája tohto roka 7,35 percenta. Kollár ale upozornil, že v okolitých krajinách je ešte nižšia. Takisto vyčítal Richterovi, že z evidencie vyraďujú „strašne veľa ľudí pre nezmysly". Richter mu oponoval, podľa neho viac ľudí vyraďovali z evidencie, keď bol ministrom práce Jozef Mihál (v rokoch 2010 – 2012 za vlády Ivety Radičovej). Pokiaľ ide o dlhodobo nezamestnaných, Kollár si vie predstaviť, že by sa mohli uplatniť v poľnohospodár­stve. S tým šéf rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny súhlasil. Zároveň avizoval, že navštívi firmu Whirlpool, kde je každý piaty zamestnaný Róm. Na druhej strane priznal, že veľa firiem má problém zamestnať Rómov. „Treba zmeniť aj nastavenie spoločnosti, nejde to zo dňa na deň, je to dlhodobejší proces,“ povedal Richter. Kollár ako jedno z riešení nezamestnanosti do budúcnosti vidí duálne školstvo, ktoré je podľa neho na dobrej úrovni v nemecky hovoriacich krajinách. Tu s ním tiež Richter súhlasil a dodal, že potrebujeme kvalitné učilištia.

Pokiaľ ide o štrajk vo Volkswagene, obaja zamestnancov podporujú. Kollár tvrdí, že v princípe to, čo odborári žiadajú a to, čo im firma ponúka, je rovnaká suma. Podľa vlastných slov ale chápe, že firma nemôže dvihnúť platy o desať a viac percent, keďže by sa potom ozvali aj zamestnanci Volkswagenu v iných krajinách. „Išli by potom do mínusu, tiež majú svoje limity, aj to si treba uvedomiť,“ dodal Kollár. Podľa Richtera musia firmy zvyšovať platy, aby si udržali kvalitných ľudí. „Lacná pracovná sila nemôže byť hlavný atribút pre investorov,“ povedal Richter.

Politici sa na záver venovali aj kauze Čistý deň, pre ktorú by mal Richter podľa opozície odstúpiť. Ten to v relácii odmietol. „Odmietam akékoľvek osobné záujmy, pokiaľ ide o Čistý deň. Absolútne nevidím dôvod odstúpiť,“ povedal Richter s tým, že v kauze koná. To mu vyčítal Kollár, podľa ktorého mal Richter podľa zákona povinnosť zrušiť subjekt. „Nemáte na čo čakať, kým začnú niekoho stíhať. Vy máte zo zákona konať, toto je to, čo vám všetci vyčítajú,“ argumentoval šéf Sme rodina a pripomenul, že aj akreditačná komisia odporučila zariadeniu odňať akreditáciu.