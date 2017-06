V Banskej Bystrici sa čaká na dohodu antifašistov

Očakáva sa, že títo kandidáti sa dohodnú a nakoniec do boja o post šéfa kraja pôjde len jeden z nich. Je to najmä preto, aby demokratickým silám neprepadli hlasy. Kto z trojice Lunter, Klus, Mičev to bude, by malo byť zrejmé v priebehu septembra.

Sociológ Martin Slosiarik považuje takýto postup za správny. „Bolo by dobré, aby tí dvaja kandidáti, ktorí z boja odstúpia, vyslali jasné posolstvo o podpore kandidáta, na ktorom sa zhodnú. Aby nedošlo k zneisteniu voličov, pretože by to bolo kontraproduktívne,“ povedal. Spoločný postup kandidátov v tomto kraji je o to dôležitejší, že v jesenných župných voľbách sa bude rozhodovať namiesto dvoch už len v jednom kole.

Pred časom Mičev navrhol ostatným demokratickým súperom dohodu, aby v septembri pokračoval v kampani už len najpopulárnejší kandidát. Nikto okrem neho memorandum s takýmto záväzkom dopredu nepodpísal. Kandidáti sa však zhodli, že v budúcnosti sú pripravení postupovať spoločne.

Podľa Mičeva je dôležitá dohoda hlavných demokratických kandidátov, ktorá by mohla vzniknúť po letných prázdninách. „Vidím to tak po 20. septembri,“ poznamenal pre denník Pravda Mičev. Za dôležité považuje, aby sa prípadné kandidatúry ďalších dvoch kandidátov stihli včas stiahnuť. „Kandidáti by nemali byť na volebných lístkoch, pretože by to mohlo spôsobiť chaos,“ uviedol Mičev.

„Komunikovali sme spolu niekoľkokrát a každý z nás potvrdil, že sa zachová zodpovedne. Dúfam, že to bude platiť aj v septembri,“ podotkol ďalší kandidát Klus. Podľa neho nič nenasvedčuje tomu, že by Kotleba stratil záujem znovu sa uchádzať o kreslo župana. „Ak ohlási kandidatúru, nikto z nás nebude ochotný a schopný riskovať, že by sa opäť stal županom Kotleba,“ zdôraznil Klus.

Lunter sa ešte v máji vyjadril, že dáva voličom verejne svoje slovo, že urobí všetko, čo je v jeho silách pre víťazstvo demokratických síl.

Podľa júnového prieskumu Focusu mal Kotleba 25,9 percenta hlasov, Lunter 20 percent, Klus 16,6 percenta, Mičev 12,9 percenta. Mičev pri komentovaní výsledkov pripustil, že môže mať podporu, akú mu namerala agentúra. Zdupľoval však, že bilbordovú kampaň začal počas zberu dát, takže táto skutočnosť sa do zisťovania podpory nemusela celkom premietnuť. „Poznávacia kampaň je ešte predo mnou, takže uvidíme, čo prinesie,“ doplnil. Klus výsledky prieskumu zhodnotil ako „dobrý signál v tom, že v našom kraji je Kotleba poraziteľný“. Lunter dodal, že „dostať sa do leta v prieskumoch na druhé miesto za súčasného župana bol náš plán“.

Sociológ Slosiarik hovorí, že rozdiely medzi kandidátmi sa môžu ešte znižovať. Podľa neho kandidáti budú ďalej pokračovať v kampani a to je predpokladom pohybu preferencií. Nedá sa tiež vylúčiť, že v ďalších prieskumoch niektorý z kandidátov Kotlebu predbehne. „Rozdiel v prípade nespojenia kandidátov však môže byť malý a nezaručí, že by niektorý z nich porazil Kotlebu aj samostatne,“ tvrdí. Aj keď sa kandidáti spoja, neznamená to, že môžu počítať s jednoduchým súčtom ich preferencií v prospech najpopulárnejšieho.

Otázkou tiež je, či budú voliči akceptovať vyhlásenie o podpore spoločného kandidáta. „Nie stopercentne. Väčšinou to tak však je a pomohlo by to najsilnejšiemu kandidátovi. Môžem povedať, že je tam istá zameniteľnosť kandidátov a väčšinovo sa voliči medzi sebou nevylučujú,“ vysvetlil Slosiarik. Podľa neho pre väčšinu Klusových voličov je prijateľnejší Lunter než Kotleba a rovnako to platí aj pre Mičevových stúpencov. Slosiarik predpokladá, že kampaň bude vedená tak, aby kandidáti porazili Kotlebu. „Nebude to teda len o naviazanosti voličov na konkrétneho kandidáta, ale aj o presvedčení, že toto je najlepší možný kandidát, ktorý je schopný zvíťaziť,“ uzavrel sociológ.

Kým opozičné SaS a OĽaNO podporujú za župana Klusa, vládne strany svojho vlastného kandidáta nemajú – a zrejme ani mať nebudú. Priklonia sa k jednému z nezávislých kandidátov. Podpredseda Smeru Peter Pellegrini sa už dávnejšie vyjadril, že podporia toho, kto bude mať najväčšiu šancu poraziť Kotlebu. Rovnako sa zachová aj Most-Híd.

Tretia vládna strana SNS zatiaľ váha, čo urobí. „Oficiálneho kandidáta nemáme. Máme ale kandidáta, ktorý kandidovať nechce. Čakáme do poslednej chvíle, či si to nerozmyslí. Budeme reagovať na to, čo prinesie život,“ spomenul prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

Predseda parlamentu Andrej Danko vyhlásil termín konania župných volieb na sobotu 4. novembra. Kandidátne listiny musia strany a nezávislí kandidáti podať najneskôr do 5. septembra. Po novom sa župani už nebudú voliť v dvoch kolách ako doteraz, ale len v jednom. Županom sa stane kandidát s najväčším počtom platných hlasov.