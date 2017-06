Balogh: Zadlžené nemocnice sú dôsledkom problémov, ktoré sa neriešia

Čo hovoríte na to, že nemocnice sa opäť idú oddlžovať?

Návrh zodpovedá finančno-ekonomickým normám, ktoré sa používajú pri dlhových záležitostiach. Novinkou aj pozitívom je dobrovoľnosť využiť podmienky oddlžovania či prípadné sankcie. Zadlžené nemocnice sú, bohužiaľ, dôsledkom existujúcich problémov, ktoré sa stále odkladali. Nemáme stanovené pevné ceny za výkony, a to v takomto finančnom systéme nemôže takto existovať. Ďalší problém, na ktorý už poukazujeme roky, sú platby za poistencov štátu. S tým sa nič nerobí a spolieha sa len na to, že rastie zamestnanosť. Podobne je na tom aj stabilita riadiacich kádrov. O dva roky sú voľby a vedenie sa podľa želania novej koalície môže vymeniť. Akú majú šancu? Toto nie je systém dlhodobého riadenia, len krátkodobého, a to nie je žiadna sľubná podmienka na oddlžovanie. To sľubovala aj exministerka Zvolenská. Tvrdila, že nemocnice budú do dvoch rokoch oddlžené – a čo z toho bolo? Nič, ani exminister Čislák nikam nepokročil, len rozbil systém poplatkov. Súčasné vedenie rezortu sa tým brodí a hľadá východiská.

Prečo nemocnice opäť začali tvoriť dlhy?

Zdvihli sa platy zdravotníkom, no nie sú ničím dostatočne kryté. Prečo? Zasa sa vrátim k výberu poistného, k dlhom na platbách poistného a k cenám za výkony. Musia byť riadne stanovené, no každý rok sa menia. Je na to nejaká reakcia? Z nemocníc sa sprivatizovali lukratívne činnosti, ktoré v priváte zrazu vynášajú zisky. Asociácia nemocníc už od minulého roka upozorňuje na nedostatočné financovanie, mali to aj vyčíslené. Predpokladám, že aj Asociácia fakultných nemocníc mala takéto problémy, aj keď sa diplomaticky neozývala. Takto sa to vlečie. Podľa mňa tu máme zbytočnú byrokratizáciu vedenia, riaditeľ s námestníkmi, dozorná alebo správna rada… Máme predsa riadne legislatívne normy a tie by mali platiť pre každého. Čo sa v minulosti oddlžilo? Zaplatilo sa Sociálnej poisťovni či veriteľom a išlo sa ďalej. Nepribudli žiadne zdroje, poplatky sú otázne a pripoistenie je nereálne. DRG systém (je považovaný za najobjektívnejší, najtransparentnejší a najspravodlivejší systém financovania nemocníc, meria ich produkciu, pozn. red.) to tiež nezachráni, ak sa doň nedajú objektívne reálne položky, respektíve financie, ktoré zodpovedajú nákladom. Opäť sa ocitneme v bludnom kruhu. Keď sa neplatí tak, ako sa má, čo sa dá viac robiť?

Ako môžu nemocnice šetriť? Rušením oddelení?

Aj rušenie oddelení sme tu už mali a boli z toho len veľké zmätky. Predali sme postele. Koľko sa ušetrilo? Nakoniec sa zistilo, že chronické a akútne postele neboli dostatočne regulované a problémy s dlhodobo chorými pretrvávajú. Zrušiť oddelenia je jednoduché, ale čo potom s tými pacientmi? Kam budú dochádzať? Alebo radšej máme poprepúšťať ľudí? Aký by bol z toho efekt? Zisťujeme predsa, že je nedostatok sestier i lekárov. Ak je prebytočný stav personálu, tak to treba vyhodnotiť. Vyhovárame sa tiež, že sú vysoké náklady na lieky. Nech mi niekto ukáže, kto, kde a kedy zbytočne predpisuje. Na všetko sa nedá použiť náplasť a acylpyrín.

Veriteľ, ktorý oddlžoval nemocnice v čase druhej Dzurindovej vlády, bol podľa viacerých veľkým škandálom. Nepremrhala sa vtedy šanca na to, ako dostať nemocnice z kolotoča dlžôb?

Už tu bolo prezentované, že to nebolo vôbec dobre pripravené. No bolo to skontrolovateľné. Mala to vyšetriť polícia. Čo sa v tomto smere dialo? Ako to dopadlo? To, či sa premrhala šanca, by mali posúdiť iní. Máme tu výsledky. Prvky patologickej ekonomizácie treba zo zdravotníckeho prostredia vylúčiť. Vždy by sa však k tomu mali vyjadrovať aj lekári nezávislí od straníckej príslušnosti.