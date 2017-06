Vzácna sova sa po rokoch vrátila na Podunajsko

Plamienka driemavá, ktorá kedysi lietala na celom území Slovenska, je ukážkovým príkladom toho, ako nám bežné zviera dokáže rýchlo miznúť pred očami. Šestica mláďat z okolia Štúrova je zatiaľ prvým potvrdeným hniezdením na Podunajsku po štyroch rokoch.

Nenápadné vytratenie plamienky z našej krajiny si všimol Tomáš Veselovský zo združenia Ochrana dravcov na Slovensku počas monitoringu tejto sovy v oblasti Podunajskej nížiny. „Prvý rok som prešiel asi 60 lokalít a zistil som, že plamienka nikde nie je. Nachádzal som len staré vývržky a hniezdiská, no ani jedno aktívne hniezdo,“ približuje ornitológ.

Hniezdo si nestavia, využíva skôr rôzne výklenky v tmavých častiach hospodárskych budov a kostolných veží. „Pracovníci v družstvách mi spomínali, že ju naposledy vídali pred dvoma až štyrmi rokmi,“ vysvetľuje Veselovský. Spolu s ochranármi začali kontrolovať stovky takýchto miest, aby zistili súčasný stav populácie jednej z najvzácnejších sov na Slovensku.

Aby sa k nám plamienka vrátila, vyvesili už na viacerých miestach dovedna 39 špeciálnych búdok – plamienkovníkov. V jednej z nich sa sove so srdcom v tvári zapáčilo natoľko, že na svet priviedla šesť mladých. Ochranári ich objavili počas májovej kontroly. „Mláďatá sa liahnu postupne s približne dvojdňovým odstupom, takže medzi najstarším a najmladším vzniká značný veľkostný rozdiel. Po dvoch mesiacoch, počas ktorých sa o ne starajú rodičia, búdku opustia,“ hovorí Veselovský.

V okolí Štúrova našli v jednej zo špeciálnych búdok šesť mláďat sovy plamienky driemavej. Autor: KRISTIÁN BACSA

Búdka je pomerne veľká (100×50×50 cm), pretože plamienka potrebuje väčší životný priestor. Zároveň sa v nej musia pomestiť všetky mláďatá, ktorých máva v priemere štyri, no môže ich byť aj viac. „Za otvorom sa nachádza medzistena, ktorá slúži na to, aby vnútri búdky bola ešte väčšia tma,“ ozrejmuje ornitológ. Ochranári by chceli pripevniť búdky aj na ďalšie miesta, vhodných lokalít je na to dosť. V ústrety im vychádzajú aj poľnohospodári, ktorí sprístupňujú priestory v hospodárskych budovách.

Z kedysi úplne bežnej sovy sa v priebehu pár rokov stala rarita. Ideálne podmienky na život pritom mala plamienka hlavne v nížinných oblastiach. Vďaka priaznivej klíme a dostatku potravy v podobe potkanov, myší a hrabošov tu mala vhodné prostredie na hniezdenie. Dôvodov, prečo sa to zmenilo, je podľa ornitológa hneď viacero.

„Množstvo hniezd zaniklo, keď sa začali podkrovia a kostolné veže uzatvárať sieťami proti holubom. V sedemdesiatych rokoch hniezdila plamienka hlavne na kostolných vežiach,“ vysvetľuje. Plamienka sa preto premiestnila do areálov poľnohospodárskych družstiev. Tu ju však čakal podobný osud, keď sa začali budovy modernizovať.

Sovy s obľubou lovia v blízkosti pokosených okrajov ciest, a tak mnohé uhynuli po zrážkach. „Úmrtnosť na cestách bola dosť vysoká, pretože doprava sa za posledné roky zintenzívnila,“ dopĺňa Veselovský. O zní­ženie populácie sa postarali aj prirodzení nepriatelia plamienky – najmä kuny, ktoré buď zničia znášku, alebo ulovia mláďatá. „Aj z tohto dôvodu je okolo otvoru do búdky plechový „golier“, aby sa do nej tieto dravce nedostali,“ dodáva ornitológ.