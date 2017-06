Gröhling zo SaS vyzýva Plavčana, aby vyriešil problém so zvyšovaním platov učiteľov

Poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling vyzýva ministra školstva Petra Plavčana, aby vyriešil problém so zvyšovaním platov učiteľov od septembra.

Upozorňuje, že dva mesiace pred sľubovaným zvýšením stále nie je jasné, či sa o šesť percent zvýšia platy aj tým učiteľom, ktorí patria pod obce a mestá. Stanovisko Gröhlinga poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

Gröhling upozorňuje, že vyjadrenia ministra o tom, že od septembra zvýšia platy učiteľov, sú stále bez odpovede. "Obce a mestá reagovali, že na tento krok nemajú financie a viac sme prakticky o tomto probléme nepočuli. Minister stále nepovedal, ako hodlá túto situáciu vyriešiť. Nevieme, či platy dofinancuje ministerstvo školstva zo svojho rozpočtu, alebo či sa nebudú zvyšovať vôbec. Je absurdné, aby dva mesiace pred sľubovaným zvýšením obce ani učitelia stále nevedeli, ako ich budú platiť,“ uviedol Gröhling. Ministra školstva vyzýva, aby situáciu urýchlene vyriešil a následne informoval učiteľky v materských školách, vychovávateľky, učiteľov umeleckých škôl a všetkých, ktorých sa to týka, čo bude s ich platmi od septembra.

Ministerstvo školstva chce presadiť zvyšovanie platov pre pedagogických a odborných zamestnancov od septembra tak, aby sa týkalo aj zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času či školských klubov detí. Tieto zariadenia pritom nie sú financované cez štát, ale prostredníctvom obcí a miest. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) však už začiatkom februára deklarovalo, že nesúhlasí so zvyšovaním platov učiteľov v regionálnom školstve od 1. septembra o šesť percent. Na toto zvyšovanie platov totiž mestá a obce nemajú podľa ZMOS-u dosť peňazí. Zvyšovanie platov od septembra je tak ohrozené pre približne 25-tisíc zamestnancov. ZMOS súhlasí so zvyšovaním platov učiteľov v regionálnom školstve až od 1. januára 2018 a následne každý rok až do konca volebného obdobia o šesť percent.

Ministerstvo koncom mája informovalo, že požiadalo Úrad vlády SR, aby rezortu odporučil, ako postupovať pri zvýšení platov pedagogických a odborných zamestnancov v školách od tohto septembra. Plavčan zároveň uviedol, že zvýšenie platov od 1. septembra bude možné aj vďaka zmene nariadenia vlády, nie novelou zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ministerstvo tiež v máji informovalo, že zmenu nariadenia vlády by chcel rezort školstva predložiť do konca júna.

Hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová uviedla, že minister v téme zvyšovania platov aktívne koná. „V tejto súvislosti už minister rokoval aj so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Na stretnutí ich ubezpečil, že ministerstvo školstva robí všetky kroky pre to, aby sa zvyšovanie platov pre pedagogických a odborných zamestnancov týkalo aj zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času či školských klubov detí, ktoré nie sú financované cez štát, ale prostredníctvom obcí a miest,“ uviedla Skokanová a zopakovala, že pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva ako aj vysokoškolským pedagógom zvyšovali platy v januári 2016 o štyri percentá, následne od 1. septembra 2016 o šesť percent a rast platov o šesť percent je garantovaný v Programovom vyhlásení vlády SR aj v rokoch 2018, 2019 a 2020. "Okrem toho chce minister školstva zabezpečiť, aby sa platy v regionálnom a vysokom školstve zvýšili aj nad rámec Programového vyhlásenia vlády SR o šesť percent aj v septembri 2017,“ dodala Skokanová.