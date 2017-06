Proces s piatimi bitkármi v kauze Mariatchi sa ani po takmer štyroch rokoch od bitky nezačal

Na hlavné pojednávanie na Okresnom súde v Nitre sa nedostavil jeden z pätice obžalovaných Michal P., pojednávanie preto odročili na koniec septembra a na október. Ráno o 6:00 informoval esemeskou svojho obhajcu, že je v zahraničí a pokazilo sa mu auto. „Nerozumiem tomuto odďaľovaniu, ten súd aj tak musí byť. Ale zrejme sa asi niekto bojí, keď to takto rieši a nepostaví sa k tomu ako chlap,“ povedal pre médiá majiteľ baru Mariatchi Radovan Richtárik, ktorý je jedným z troch poškodených v tejto kauze. Z prečinu výtržníctva v spolupáchateľstve a zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu sú obžalovaní Peter Š., Boris H., Martin B., Dušan V. a Michal P.

Najbližšie pojednávanie má byť 29. septembra, keď vypočujú obžalovaných, poškodených a prehrajú aj kamerový záznam z bitky. Ďalšie termíny pojednávania predseda senátu vytýčil na 9. a 11. októbra. Proces sa mal pôvodne začať v septembri 2015, zdržanie spôsobil znalecký posudok z odboru oftalmológia. Očný lekár, ktorý pôvodne vypracoval posudok, bol vyškrtnutý zo zoznamu súdnych znalcov. Takmer dva roky sa čakalo na vypracovanie nového znaleckého posudku a na vytýčenie nového termínu pojednávania. Posudok je hotový od marca, podľa sudcu má sto strán. Obhajca obžalovaných na súde spochybnil aj nový posudok, podľa neho bol vypracovaný nekvalifikovane. Obhajca poškodeného Radovana Richtárika Róbert Bardač v novom posudku problém nevidí. „Predošlý znalec, ktorý bol vyčiarknutý zoznamu, bol jediný znalec pre odbor oftalmológia, následne súd ustanovil znaleckú organizáciu, ktorá vypracovala znalecký posudok s použitím konzultanta z odboru oftalmológie. Ja osobne to považujem za postačujúce pre tie účely, ktoré to má mať v súdnom konaní,“ povedal. Posudok z tohto odboru je dôležitý preto, že jednému z poškodených mohli zranenia spôsobiť stratu zraku. „Bolo tam naozaj veľké riziko, že môže dôjsť k poškodeniu zdravia,“ uviedol Bardač.

Brutálnu bitku z noci z 5. na 6. októbra 2013 zachytili bezpečnostné kamery. Skupina holohlavých mužov z kartárskeho klubu, ktorý sídlil v tom čase oproti študentskému baru Mariatchi, na videu surovo bije ľudí z baru. Päticu zadržali a obvinili až 28. januára 2014, keď video zverejnili médiá. Dva dni po tom ich nechala prokurátorka prepustiť, hoci polícia pripravila návrh na ich väzbu. Postup prokuratúry stál neskôr miesto okresného prokurátora v Nitre, ktorého odvolal generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

Pôvodne v kauze figuroval aj ďalší útočník – profesionálny vojak Tomáš S., ktorý uzavrel dohodu o vine a treste a za dva kopance do hlavy dostal pokutu 400 eur. Pred barom Mariatchi bola aj druhá bitka, a to počas silvestrovskej noci na prelome rokov 2013 a 2014, majiteľovi baru pri nej zlomili nohu. V prípade tejto bitky padli dva rozsudky – František B. dostal polročnú podmienku s ročným odkladom a Jána Ď. poslal Okresný súd v Nitre v marci do väzenia na šesť a pol roka, uznal ho vinným zo zločinu ublíženia na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva spolupáchateľstvom. Rozsudok nie je právoplatný, Ján Ď. sa odvolal.