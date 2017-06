Zvieratá už nebudú veci. Slovensko chystá povinné čipovanie psov a obmedzenia pre cirkusy

Slovensko chce zavedením povinného čipovania psov obmedziť činnosť takzvaných množiteľov psov a zabrániť týraniu týchto zvierat. Zmenou zákona plánuje tiež zakázať vystupovanie vybraných druhov zvierat na cirkusových predstaveniach. Novinárom to dnes povedala ministerka poľnohospodárstva Gabriela Materská.

"Chceme vytvoriť systém v boji proti množiteľom a proti týraniu zvierat a zároveň chceme vniesť poriadok do evidencie psov. Do niekoľkých rokov chceme dosiahnuť stav, aby útulky neboli plné. Budeme vedieť hneď identifikovať majiteľa, je to aj prvý krok v boji proti množiteľom psov, " uviedla Materská. Čipovaniu budú podliehať aj už žijúci psi.

Majitelia psov po schválení pripravovanej novely zákona o veterinárnej starostlivosti budú tiež tiež musieť nahlasovať zmenu vlastníka psa. Za nedodržanie zákona ministerstvo navrhlo pokuty pre občanov do 800 eur a pre firmy až do 3 500 eur.

Zvieratá budú živé tvory, nie veci

Podľa predlohy veterinárni lekári v prípade podozrenia z týrania zvierat budú môcť vstupovať na súkromné ​​pozemky aj bez asistencie polície. V prípade potvrdenia podozrenia na týranie veterinári zvieratá majiteľovi odoberú. Novo by zvieratá mali v zákone získať status živého tvora, zatiaľ čo v súčasnosti sú považované za vec.

Ministerstvo tiež počíta so zavedením zákazu pre vybrané zvieratá vystupovať v rámci drezúry v cirkusových manéžach. Podľa ministerky cieľom zmeny je zabezpečiť ochranu voľne žijúcich druhov zvierat pred ich zneužívaním.

Detaily ohľadom ochrany cirkusových zvierat upraví ministerstvo vo vyhláške po schválení návrhu zákona. Šéf veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš uviedol, že zákaz verejného vystupovania zvierat v rámci cirkusových čísel by sa mohol vzťahovať na levy, tigre či slony. V súčasnosti na Slovensku nemá sídlo zaregistrovaný žiadny cirkus, predstavenia v krajine organizujú cirkusy napríklad z Českej republiky.

Zakročiť proti množiteľom psov chceli zmenou zákona už skôr poslanci, ktorí tiež schválili príslušný zákon. Po kritike odborníkov aj úradov, že norma by poškodila najmä poctivých chovateľov, zákon vetoval prezident Andrej Kiska.

Parlament pri opätovnom prerokovaní zákona veto hlavy štátu neprelomil. Poslanecká predloha počítala okrem iného s tým, že chovatelia by v prípade predaja psov museli mať živnostenské oprávnenie. Túto podmienku spomínaný návrh ministerstva poľnohospodárstva už neobsahuje.

Niektorí odborníci dlhodobo upozorňovali na prípady, že psy na účely chovu šteniat žijú v nevyhovujúcich podmienkach, bez veterinárneho vyšetrenia a vhodnej stravy. Niekoľko podozrivých prípadov prevozu šteniat zo Slovenska v minulosti vyšetrovali napríklad policajti v Rakúsku či Taliansku.