Prvé dva vrtuľníky Black Hawk sú už na Slovensku

V stanovisku, ktoré poskytla, sa zdôrazňuje, že „modernizácia, po ktorej sa roky v ozbrojených silách volalo, sa dnes stala realitou.“ Preprava týchto dvoch vrtuľníkov na Slovensko bola zmluvne zabezpečená v rámci kontraktu.

Z USA boli prepravené loďou do Bremerhavenu v Nemecku, odkiaľ ich už na Slovensko previezli zmiešané slovensko-americké posádky. Slávnostné odovzdanie vrtuľníkov sa uskutoční 6. júla. Nové vrtuľníky UH-60M Black Hawk budú patriť pod Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove.

V USA už boli vo výcvikových zariadeniach amerických ozbrojených síl vycvičené štyri posádky na nové stroje, pričom výcvik ďalších naďalej pokračuje. Do konca tohto roka by malo byť pripravených pilotovať nové stroje šesť posádok, informovala hovorkyňa. Počiatočná logistická podpora je zabezpečená v rámci zmluvy formou dodávky pozemného vybavenia, náhradných dielov a spotrebného materiálu.

Súčasťou kontraktu je zabezpečenie úvodného balíka náhradných dielov počas dvoch rokov pre deväť vrtuľníkov a tiež náradie, kontrolná, meracia technika a prenosné pracovné stanoviská pre jednotlivé špecializácie, ktoré sa podieľajú na prevádzke vrtuľníkov.

Capáková zdôraznila, že možnosť ďalšieho dozbrojenia sa v súčasnosti analyzuje v rámci pripravovaného Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR. Finálne rozhodnutie bude založené na výsledkoch tejto analýzy.

Ministerstvo obrany SR nakúpilo celkovo deväť viacúčelových vrtuľníkov v celkovom objeme 261 miliónov amerických dolárov. Nákup odštartovalo ešte bývalé vedenie rezortu obrany, zmluvu podpísali v roku 2015. Nákup sa realizoval prostredníctvom amerického zahraničného vojenského predajného systému Foreign Military Sales (FMS).

Ďalšie dva tieto stroje by mali mať Ozbrojené sily SR k dispozícii na budúci rok a päť kusov bude dodaných podľa zmluvy v roku 2019. Americké stroje postupne nahradia dosluhujúce ruské vrtuľníky Mi-17. Nové vrtuľníky by sme mali splácať do roku 2024.