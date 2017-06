Africký mor ošípaných je pred hranicami Slovenska

V reakcii na túto informáciu slovenská Štátna veterinárna a potravinová správa prijíma opatrenia, ktoré by mali zabrániť zavlečeniu nákazy na naše územie. Ohrozené sú predovšetkým pohraničné okresy Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.

Africký mor ohrozuje diviaky aj domáce ošípané, na ľudí nie je choroba prenosná. Považuje sa za ešte nebezpečnejšiu nákazu, ako je klasický mor prasiat. Ten najmä v deväťdesiatych rokoch prispel k likvidácii chovov pozdĺž slovenskej hranice s Maďarskom. Africký mor ohrozuje Slovensko aktuálne z východnej aj zo západnej hranice, vlani registrovali jeho výskyt aj v Poľsku.

„Po tom, čo Slovensko vytvorilo 30-kilometrovú nárazníkovú zónu pozdĺž hranice s Ukrajinou, bude musieť obdobným spôsobom reagovať aj na výskyt afrického moru ošípaných na východnej Morave,“ povedal ústredný riaditeľ veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš.

Z Ukrajiny sme zakázali dovoz živých ošípaných, surového mäsa či tepelne neopracovaných mäsových výrobkov. Podobné opatrenia sa budú vzťahovať na producentov zo Zlínskeho kraja. V bezprostrednom ohrození sa nachádza veľká farma Zemet. Zvieratá sú tam podľa českých veterinárov, ako informovala ČTK, zatiaľ zdravé.

Africký mor prenášajú infikované diviaky, ale zdrojom môže byť aj krmivo. Chorobu šíria ľudia aj dopravné prostriedky. Veterinári ju nedokážu úplne dostať pod kontrolu, pretože diviaky voľne prechádzajú štátne hranice. Na Ukrajine sú infikované zvieratá 20 kilometrov od maďarskej a 45 kilometrov od slovenskej hranice.

Táto nákaza sa zatiaľ v Česku nevyskytovala. Či sa ju podarí udržať mimo našich hraníc, bude vecou nielen veterinárnych opatrení, ale bude závisieť aj od migrácie nakazených diviakov.

Pre slovenských farmárov, ktorí chovajú už len čosi viac ako 600-tisíc ošípaných, je to zlá správa. Ak sa infekcia dostane na farmy, podobne ako pri klasickom more sa chovy likvidujú do posledného zvieraťa. Očkovanie proti africkému moru neexistuje. Inkubačná doba trvá 3 až 5 dní. Choré zvieratá uhynú.