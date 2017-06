Minister obrany Gajdoš potvrdil chýbajúce náboje vo vojenskom sklade v Sklenom

Informáciu priniesla v utorok televízia Markíza, podľa ktorej chýba v sklade 300-tisíc nábojov, ktoré sa používajú pri športovej streľbe a výcviku jednotlivca. Ide o ďalšiu kauzu po ukradnutej munícii vo vojenskom sklade v Trenčíne, kde údajne zmizlo 120 granátov a desať protitankových striel. Gajdoš zdôraznil, že aj informácie o sklade v Sklenom postúpil orgánom činným v trestnom konaní. Zdôraznil, že nechce mariť vyšetrovanie a preto sa bližšie nechce k téme vyjadrovať.

Gajdoš nariadil inventarizáciu vojenských skladov v marci. Niektoré sklady s muníciou sú už úplne skontrolované, v niektorých však inventarizácia pokračuje. Šéf rezortu obrany dodal, že takáto 100-percentná kontrola, akú nariadil on, ešte nikdy nebola. „Robí sa kontrola každej bedne a jej obsahu,“ uviedol. Zároveň na ministerstve prehodnocujú otázku ochrany vojenských skladov. „Keď budú ukončené kontroly skladov, určite prijmem opatrenia, aby sa zvýšila bezpečnosť, výdaj a zabezpečenie skladov,“ avizuje Gajdoš s tým, že najprv musíme prísť na to, kde máme najväčší problém. Pripomenul, že desaťročia neboli investované zdroje do modernizácie technického zabezpečenia skladov a preto sa budú zaoberať aj touto alternatívou, ako aj tým, že by sklady strážili profesionálni vojaci.

Od apríla vyšetruje krádeže v skladoch Národná kriminálna agentúra, nikoho konkrétneho neobvinili. Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.