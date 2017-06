V prípade smrti chlapca v bauMaxe vypovedajú znalci

Pred žilinský súd predstúpil súdny znalec, ktorý sa zaoberal príčinami osudného pádu škatule s dreveným detským hradom z regálu, kde bola uskladnená.

Balík vážiaci 158 kilogramov spadol z výšky takmer päť metrov. Samotný pád trval len 1,6 sekundy. Aj keď vizuálne sa tovar javil ako správne uložený, k nešťastiu prispelo viacero faktorov. Hmotnosť škatule, charakter povrchu, na ktorom bola uskladnená, i počasie, keďže v ten deň bola búrka so silným dažďom aj vetrom.

Znalci pri posudku zohľadnili všetky tieto okolnosti. „Všetko, čo bolo možné mať k dispozícii a čo sme si mohli zadovážiť. Okrem podkladov, ktoré nám boli predložené, až po dodatočne vykonané merania,“ uviedol znalec Pavol Kohút.

Sudca pojednávanie odročil na september, keď má vypovedať ďalší znalec z odboru bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Nešťastie sa stalo v nedeľu 10. mája 2015 vo vonkajšom oddelení so záhradným sortimentom. Chlapec bol v predajni s rodinou a vo chvíli, keď naňho spadla škatuľa s drevenými hranolmi, stál pri matke. Do príchodu záchranárov mu pomáhali zamestnanci obchodu i zákazníci, medzi ktorými bola aj zdravotná sestra. Aj napriek ich úsiliu však vážnym zraneniam napokon podľahol. Polícia obvinila pracovníka predajne, ktorý tovar do políc ukladal, z prečinu usmrtenia. Hrozí mu trojročný trest.

Proces sa začal vlani, rok po tragédii. Rodičia chlapčeka boli len na úvodnom pojednávaní. Vyhlásili, že nechcú, aby obžalovaný Ivan S. skončil vo väzení a necítia voči nemu žiadnu nenávisť. Samotný obžalovaný sa podľa vlastných slov necíti byť vinným a je mu veľmi ľúto, čo sa stalo.

Pred súdom už vypovedali viacerí svedkovia, ďalší pracovníci predajne aj nadriadený obžalovaného muža. Tragédia sa stala v období, keď žilinskú pobočku malo navštíviť vedenie spoločnosti, preto bolo treba „doladiť detaily“, aby bol na prevádzke poriadok. Jeden zo svedkov uviedol, že konzolový regál, kde mal obžalovaný tovar uskladniť, nebol zabezpečený zarážkami a patričné opatrenia urobila prevádzka až po tragickom nešťastí. Za tento fakt kritizoval predajňu aj inšpektorát práce. Spoločnosť už na Slovensku nepôsobí.