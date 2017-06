Ambulantní lekári chcú viac peňazí, hovoria o výpovediach pre poisťovne

Ambulantní poskytovatelia chcú s poisťovňami rokovať o lepších podmienkach. Ako na stredajšej tlačovej konferencii zástupcovia ZAP poukázali, avizovaných 50 miliónov eur, ktoré majú do zdravotníctva pribudnúť zo zvýšených sadzieb za poistencov štátu, sa do ambulantného sektora nedostanú.

ZAP plánuje od 1. júla tohto roka vypovedať zmluvu s poisťovňou Dôvera, výpovedná lehota sú tri mesiace. Okrem toho ambulantní poskytovatelia zatiaľ nepodpísali so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VŠZP) dodatky k zmluvám, ktoré platia do 30. júna.

„Pokiaľ ich nepodpíšeme – a sme rozhodnutí ich nepodpísať- tak pokračujeme v takzvanom dvojmesačnom dohodovacom konaní,“ vysvetlila predsedníčka predstavenstva ZAP Edita Hlaváčková. Ak sa ani po po 60 dňoch rokovania obe strany na výške cien nedohodnú, ambulantní poskytovatelia sú pripravení, že zmluva s VŠZP skončí 30 septembra.

Aj s poisťovňou Union čaká ambulantných poskytovateľov rokovanie o podmienkach. zmluvy. „Zmluvu máme formulovanú inak ako s ostatnými poisťovňami a v tejto chvíli nemôžeme podať výpoveď,“ ozrejmila Hlaváčková.

ZAP požaduje v zmluvách s poisťovňami zadefinovať rozsah zdravotnej starostlivosti a tiež navýšenie financií. „Všeobecní lekári požadujú zvýšenie kapitácie na jedného pacienta o jedno euro mesačne, pri špecialistoch je to navýšenie ceny bodu vo VŠZP o 14 % a vo ostatných poisťovniach o 10 %,“ uzavrela Hlaváčková.

Zdravotná poisťovňa Union v reakcii uviedla, že má so ZAP uzatvorené zmluvy s dohodnutými podmienkami do 31. marca 2018. „Spoločne so ZAP vytvárame pracovné skupiny, aby sme spolupracovali na príprave možných úprav pre ďalšie obdobie,“ informovala hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ako uviedol PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera Branislav Cehlárik, s väčšinou lekárov sa Dôvera dohodla na podmienkach spolupráce a zároveň aj na ďalšom zvýšení platieb v závislosti od dofinancovania sektora, ktoré prisľúbilo ministerstvo zdravotníctva. „Mrzí nás, že ZAP, ktorý združuje len časť lekárov, na nedostatok zdrojov upozorňuje takýmto drastickým spôsobom, ktorý dostáva pacienta – poistenca do nepríjemnej situácie. Podľa nášho názoru by lekári by mali tlačiť na ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií a nie zneisťovať pacientov,“ poznamenal.

Cehlárik tiež upozornil, že hoci už v súčasnosti sú platby Dôvery ambulantným lekárom vyššie ako v štátnej poisťovni, zdravotná poisťovňa je pripravená rokovať o ďalších zvýšeniach. „Požadujeme, aby vyššie platby viedli k zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti a zlepšeniu manažmentu pacienta. Inými slovami, úžitok musí pocítiť pacient. Dôvera urobí všetko preto, aby liečba našich poistencov nebola ohrozená. V súčasnosti sa stav nemení, lekári ich vyšetria,“ uzavrel.

Požiadavky Zväzu ambulantných poskytovateľov na navýšenie ceny bodu pre špecialistov o 14 percent, či zvýšenie kapitácie na jedného pacienta o 1 euro mesačne u všeobecných lekárov, považuje Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) za nereálne.

„Poisťovňa v priebehu jedného roka zvýšila platby ambulantnému sektoru v priemere o 16 percent. VšZP je pripravená viesť konštruktívne rokovania o danej problematike. Vzhľadom na to, že rokovania aktuálne prebiehajú, nebudeme ich v tomto štádiu komentovať. Pacient by nemal byť rukojemníkom dohadovania zmluvných vzťahov poisťovne s poskytovateľmi. VšZP sa snaží so svojimi zmluvnými partnermi vždy dospieť k vzájomnej dohode,“ uviedla hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.