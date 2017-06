Slovenská armáda má vstať z popola

Slovenskú armádu čaká rozsiahla modernizácia. Okrem viacúčelových vrtuľníkov UH-60M Black Hawk by mala získať aj nové dopravné a stíhacie lietadlá, bojové vozidlá a 3D radary. Ministerstvo obrany ohlásilo päť veľkých nákupov vojenskej techniky. Podľa odborníkov mali prísť už dávno.

Projekty a detailné spracovanie modernizácie majú byť hotové koncom leta. Šéf rezortu Peter Gajdoš (nom. SNS) chce predstaviť návrh v čo najkratšom možnom čase. „Finalizujeme najdôležitejší dokument, v ktorom sú hlavnými bodmi rozvoj a výstavba Ozbrojených síl,“ vyhlásil. „Predpokladám, že v septembri by som predložil na vládu na schválenie ten najlepší a najefektívnejší variant,“ zdôraznil Gajdoš.

Peniaze na nákupy bude ministerstvo financií uvoľňovať postupne a budú priamo naviazané na výkon našej ekonomiky. Jednotlivé náklady na obstaranie vojenskej techniky budú plánované v rámci limitov výdavkov kapitoly rezortu obrany v závislosti od makroekonomického vývoja a ekonomických možností Slovenska.

Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď je pri hodnotení plánov ministerstva obrany zdržanlivý. Kritizuje komunikáciu rezortu smerom k verejnosti a nákupy vojenskej techniky sú podľa neho natoľko drahé, že je potrebné súťaže a obstarávanie detailne zverejňovať. „Občania majú právo vedieť, čo sa s ich peniazmi deje. Zmluvy sa finalizujú potichu a von preniknú iba všeobecné informácie,“ zhodnotil Naď.

Nadšenie krotí aj Pavol Kárász zo Slovenskej akadémie vied. Peniaze obetované pre armádu totiž môžu chýbať inde. „Treba situáciu zvážiť komplexne, armáda síce vyžaduje modernizáciu, ale verejné zdroje sú obmedzené a je po nich dopyt aj inde, v iných rezortoch. Treba nájsť čo najvhodnejšie riešenie,“ uzavrel.

Modernizačné projekty armády Viacúčelové vrtuľníky Black Hawk UH-60M

Nákladné a dopravné lietadlá C-27J Spartan

Supersonické stíhačky

Obrnené transportéry 8×8 a 4×4

3D radary stredného dosahu

Dva prvé vrtuľníky Black Hawk už v pondelok podvečer pristáli na základni v Prešove. Do dvoch rokov by ich malo byť dovedna deväť. Ministerstvo zvažuje v budúcnosti aj ich dozbrojenie, a to v závislosti od finančných prostriedkov. Možností je viacero – od ľahkých guľometov až po protitankové strely. Black Hawky získané cez americký zahraničný vojenský predajný systém Foreign Military Sales (FMS), nahradia zastarané ruské Mi-17.

Rezort už zakúpil aj dve dopravné lietadlá C-27J Spartan. Prvá z dvoch objednaných mašín by mala priletieť až v októbri, rezort preto bude žiadať sankcie voči dodávateľovi za omeškanie. Pôvodne sa totiž hovorilo o dodaní na konci roku 2016. Talianske Spartany majú plniť prepravné úlohy, či už materiálneho zabezpečenia, alebo personálu. Dokážu poslúžiť až 60 vojakom s výstrojom, alebo 46 výsadkárom. Preletia úctyhodnú vzdialenosť, pri maximálnom množstve paliva dokonca až 5 900 kilometrov. Využívajú sa aj pri hasení požiarov.

Nutné dozbrojovanie Black Hawkov či nekonečný príbeh Spartanov nie sú podľa Naďa pre Slovensko dobrým signálom. „Pri Black Hawkoch si treba počkať, či sa suma 261 miliónov dolárov nebude zvyšovať, potom sa dá hodnotiť obchod ako výhodný. Spartany sú večná téma, už tu mali byť dávno – a stále nič. Buď prišlo k zatajeniu informácií zo strany výrobcu, alebo bola zmluva chybne vypracovaná. Sankcie sú každopádne úplne na mieste,“ vyjadril sa analytik.

Rezort už kúpil aj dve dopravné lietadlá C-27J Spartan, na Slovensko by mali doraziť v októbri. Autor: SHUTTERSTOCK

Ozbrojené sily v súčasnosti žiadnymi dopravnými lietadlami nedisponujú, keďže stroje typu AN-24 a AN-26 vyradili. Armáda momentálne vlastní stíhačky MiG-29, ktoré budú zabezpečovať ochranu slovenského vzdušného priestoru do roku 2019. Minulá vláda začala v roku 2015 rokovania so Švédskom o prenájme stíhačiek JAS 39 Gripen, aktuálne je však v hre viac alternatív.

Vláda už schválila aj materiál na obstaranie obrnených transportérov 8×8 a 4×4 v rozmedzí rokov 2018 až 2029. Odhadovaná suma na nákup 81 kusov obojživelníkov 8×8 je 417 miliónov eur, pri počte 404 vozidiel typu 4×4 je to až dosiaľ 783 miliónov eur. Gajdoš prisľúbil, že do tejto rekordnej akvizície plánujú zapojiť domáci obranný a zbrojársky priemysel v maximálnej možnej miere.

Ochranu slovenského vzdušného priestoru zabezpečujú kritizované radary typu P-37, podľa Gajdoša a spol. ich je však nutné do roku 2020 tiež obmeniť. Rezort preto poškuľuje po nových 3D radaroch stredného dosahu v celkovej hodnote vyše 60 miliónov eur. Ak nevzniknú neočakávané legislatívno-právne prekážky, súťaž ukončia koncom roka.