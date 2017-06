Kočner uvažuje o vstupe do politiky, Radičovej údajne požičal na kampaň

Kočner to vyhlásil na tlačovej besede a dodal, že nie je možné zrušiť milosť. „Rozhodli sa zrušiť aj individuálnu milosť Michalovi Kováčovi ml., lebo bola amorálna, keďže mu ju dal vlastný otec. Ja som s Michalom Kováčom nikdy nebol v rodinnom zväzku. Ak by tam zahrnuli aj zrušenie milosti mne a ďalším v kauze Technopol, tak Ústavný súd SR by takmer naisto nemohol rozhodnúť tak, ako rozhodol," povedal Kočner s tým, že aj Michal Kováč mladší aj on má oslobodzujúci rozsudok, ktorý hovorí, že sa na kauze Technopol nepodieľal.

„Kováč nebude môcť byť obvinený zo žiadneho trestného činu. Nie je možné to znovu otvoriť v inej krajine, keď už má rozsudok z Nemecka,“ uviedol a dodal, že celú kauzu vymyslel námestník riaditeľa SIS Jaroslav Svěchota s Petrom Krylovom. "Kauza mala slúžiť na donútenie prezidenta Kováča k poslušnosti.“

V súvislosti s kauzou DPH a predajom hotelov Kočner povedal, že žiadna spoločnosť, v ktorej mal majetkové prepojenie, nikdy nedostala žiadnu vratku DPH od štátu. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Uviedol, že spravodlivosti sa dovolali na nemeckom súde, lebo vedeli, že na Slovensku sa jej nedovolajú. „Vyprosím si, aby opoziční poslanci vykrikovali, že mne milosť nebola zrušené, lebo ma kryje vládna koalícia,“ povedal a dodal, že politici nemajú témy, ktoré by zaujímali všetkých občanov, preto vyťahujú veľké kauzy, ktoré podsúvajú médiám témy.

Na tlačovej besede sa Kočner vyjadril na adresu poslanca NR SR za SaS Jozefa Rajtára v súvislosti s tým, že Rajtár na neho podal trestné oznámenie za to, že Kočner predal 17 bytov svojej firme za jedno euro. Zopakoval, že to bolo aj s pohľadávkou, ktorú jeho firma musela zaplatiť. Podľa neho byty stáli spolu štyri milióny eur.

„Buď je pán Rajtár hlúpy a nerozumie tomu, alebo veľmi dobre vie, že to trestný čin nie je a že pravdepodobne prokurátor podanie zamietne a bude to s formuláciou skutok nie je trestným činom, nie skutok sa nestal,“ vyhlásil Kočner.

V súvislosti s kauzou DPH a predajom hotelov Kočner dnes povedal, že žiadna spoločnosť, v ktorej mal majetkové prepojenie, nikdy nedostala žiadnu vratku DPH od štátu. „Moje firmy odviedli DPH. V kauze, kde sa hovorí o ôsmich miliónoch eur, žiadna spoločnosť, v ktorej som mal majetkové prepojenie, nikdy nedostala vratku, ale zaplatili sme štátu 4,4 milióna eur,“ vysvetlil.

Kočner sa vrátil aj k stretnutiam s lídrom SaS Richardom Sulíkom. Povedal, že v minulosti sa mu páčili jeho názory a návrhy, ako zmeniť veci. „Tvrdil od prvého dňa, že od nikoho si nezoberie žiadne peniaze, od žiadnych oligarchov a stranu bude financovať z vlastných zdrojov a svojich spoločníkov. Stretnutí boli desiatky,“ povedal Kočner.

Kočner upozornil aj na to, že v roku 2009, keď robila kampaň na prezidentku Iveta Radičová, jej požičal 300 tisíc eur. „Ja som spolufinancoval kampaň Radičovej na prezidentku,“ uviedol s tým, že peniaze sa mu neskôr vrátili. Povedal, že možno teraz na neho Sulík alebo Radičová podajú žalobu, no on sa nebojí. „Mám dôkazy, ak to bude súd žiadať, predložím ich,“ dodal.

Viackrát sa ohradil, že nikdy nemal žiadnu politickú farbu a že ho nikto z vládnej koalície nekryje. „Ak si myslíte, že sa zľaknem a niekam zaleziem, veľmi sa mýlite. Ja neustupujem. Daniel Lipšic tvrdí, že som kriminálne ‚závadová‘ osoba, pritom ja na rozdiel od neho nie som z ničoho obvinený,“ uviedol.

V závere uviedol, že nikdy neuvažoval, že vstúpi do politiky.“ Ale keď vidím, aké indivídua a klamári dnes v našej politike sú a sedia v parlamente a akým spôsobom sa tam dostali, začínam rozmýšľať o vstupe do politiky. Rozhodol som sa v tejto chvíli. Treba, aby prišiel niekto ako ja, kto si nedáva servítku pred ústa,“ uzavrel.