Liberáli: Ľubomír Jahnátek nie je relevantný kandidát na šéfa ÚRSO

Povedal to vo štvrtok na brífingu poslanec SaS Karol Galek. „Takýto kandidát by mal mať sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike. Podľa životopisu, ktorý visí na stránke úradu vlády, z tohto pohľadu je započítateľná iba jeho jedna pozícia, a to keď pôsobil ako minister,“ poukázal.

Galek tiež vyzýva predsedu vlády, aby oslovil skutočných odborníkov v energetike, aby vypísal nový termín na predkladanie návrhov. „A hlavne, aby zabezpečil verejné vypočutie tak, ako to prisľúbil pôvodne sám Robert Fico,“ povedal poslanec.

„Nominácia poslanca Smeru-SD Ľubomíra Jahnátka na šéfa ÚRSO nás aj prekvapila, aj neprekvapila. Ale v každom prípade nás šokovala,“ povedala podpredsedníčka SaS Jana Kiššová. Ako upozornila, zákon presne a jasne stanovuje podmienky, aké má šéf ÚRSO spĺňať, čo podľa Kiššovej poslanec Jahnátek ani náhodou nespĺňa.

„Okrem vzdelania, odborných znalostí, praktických skúseností je to aj politická nezávislosť, ktorú zo zákona takýto post obnáša. A teda kandidát, ktorý obsadí túto stoličku, by mal byť politicky nezávislý. Pán poslanec Jahnátek je dlhoročným členom klubu, poslancom Smeru-SD, bol ich politickým nominantom, bol ministrom hospodárstva za stranu Smer-SD,“ argumentovala Kiššová. Liberáli sú preto skeptickí, že by sa v oblasti regulácie na Slovensku niečo zlepšilo.

Výberová komisia na základe výberového konania odporučila ministrovi hospodárstva, aby Jahnátka predložil na schválenie ako najvhodnejšieho kandidáta vláde SR. „Mali sme štyroch kandidátov. Komisia bodovala jednotlivých kandidátov a po dôkladnom zvážení sa uzniesla, že odporúčime ministrovi hospodárstva na post predsedu ÚRSO pána Jahnátka,“ povedal po zasadnutí výberovej komisie jej predseda, štátny tajomník ministerstva hospodárstva, Vojtech Ferencz.

Na druhom mieste skončil Ľubomír Blaško, na treťom Miroslav Čelinský a na štvrtom energetický konzultant Jozef Legény.

Osemčlenná výberová komisia bola zložená zo štyroch členov ministerstva hospodárstva. Ďalšie štyri stoličky v komisii obsadili zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Práve AZZZ nominovala do výberového konania Ľubomíra Jahnátka. „S pánom bývalým ministrom sa dobre spolupracovalo, takže nejakú takú osobu sme si predstavovali aj na poste predsedu regulačného úradu. Po dnešnom vypočutí kandidátov si myslím, že sme urobili veľmi dobre, že sme ho navrhli, lebo ten rozdiel medzi pánom Jahnátkom a ostatnými kandidátmi bol kategoricky,“ povedal generálny sekretár AZZZ Oto Nevický.