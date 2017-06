Fico: Dovoz pracovníkov zo zahraničia je krajným riešením

Po dnešnom rokovaní Rady solidarity to uviedol premiér Robert Fico. Medzi opatrenia, ktoré vláda plánuje prijať na podporu zamestnávania vlastných občanov, zaradil plánovanú exekučnú amnestiu. „Amnestiu považujem za akútne, okamžité opatrenie, ktoré by mohlo uvoľniť časť nezamestnaných, hovoríme asi o 40-tisíc ľuďoch, ktorí sa nechcú zamestnať preto, že sa obávajú tlaku exekútorov na svoje mzdy,“ tvrdí Fico.

Vláda tiež podľa jej predsedu plánuje podporiť mobilitu pracovnej sily zvýšením príspevku na presťahovanie za prácou, či vyššou podporou pri cestovaní za zárobkom. Dôležitá je podľa Fica aj bytová politika. „Budeme musieť túto pomoc sústrediť predovšetkým do regiónov, kde sa nám kumulujú investori a kde potrebujeme dostatok kvalifikovanej pracovnej sily,“ uviedol premiér. Vyzval zamestnávateľov, aby predložili vlastné návrhy v oblasti podpory výstavby nájomných bytov.

Školy ponúkajú vzdelanie v odboroch, ktoré Slovensko nepotrebuje, tvrdí premiér

Veľkou témou rokovania Rady solidarity bola podľa Fica aj oblasť vzdelávania. „Je neuveriteľná spoločenská požiadavka, aby štát podstatne aktívnejšie vstúpil do školstva a plánovania potrieb, ktoré máme,“ zdôraznil. Stredné školy podľa premiéra často ponúkajú vzdelanie v odboroch, ktoré Slovensko nepotrebuje a absolventi týchto škôl sa potom musia rekvalifikovať. „Štát musí podstatne aktívnejšie vstúpiť do plánovania, pokiaľ ide o odborné školstvo a štát musí ísť cez finančné nástroje aj do vysokých škôl z hľadiska organizovania života,“ uviedol.

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka ocenil vyjadrenia premiéra Roberta Fica na rokovaní Rady solidarity. „Nebude klásť zásadné administratívne prekážky pri prijímaní zahraničných pracovníkov na slovenský trh, pokiaľ to bude vnímané zo strany firiem ako krízové riešenie, ktoré má vyriešiť okamžitú situáciu a riešiť potrebu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily,“ povedal. Zamestnávatelia by podľa neho privítali, keby sa v tejto oblasti znížila administratívna záťaž. „Myslíme si, že po dnešnej diskusii by práve tieto súhlasné stanoviská mohli možno byť rýchlejšie,“ dodal Machunka.

Rokovalo sa aj o hlbšej spolupráci krajín eurozóny v sociálnej oblasti

Prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár upozornil na to, že je ťažké kontrolovať kvalitu dovážanej pracovnej sily zo zahraničia. „Dávali sme návrh, aby sa skvalitnila rekvalifikácia, aby sa umožnilo rekvalifikovať priamo zamestnávateľom ľudí, ktorí sú ešte v evidencii na úradoch práce,“ povedal. Medzi nezamestnanými sa totiž podľa šéfa odborov stále nájdu aj takí, ktorí by si pri vhodnej rekvalifikácii našli zamestnanie.

Rada solidarity rokovala aj o hlbšej spolupráci krajín eurozóny v sociálnej oblasti. Na jeseň sa bude podľa premiéra v Európskej únii rokovať o pilieri sociálnych práv. „Budú to výzvy, ktoré budú orientované na zamestnávateľov a celkovo na slovenskú ekonomiku, či to zvládneme,“ tvrdí Fico. Slovenská vláda podľa neho nechce byť len prijímateľom rozhodnutí v tejto oblasti, ale chce sa podieľať na formovaní rozhodnutí v rámci piliera sociálnych práv. „My si veľmi vážime, ako sa slovenskej ekonomike darí a budeme sa správať maximálne racionálne, nikto nechce urobiť z tejto oblasti nejakú ťažkú železnú guľu na nohách slovenskej ekonomiky,“ dodal predseda vlády.