Sulík o zámere Kočnera robiť politiku: Nech si to skúsi, ale musí vysvetliť kauzy

Skôr, ako Marián Kočner vstúpi do politiky, mal by vysvetliť niekoľko káuz, napríklad Glance Hause, kauza Markíza či Technopol. Povedal to na dnešnej tlačovej besede líder opozičnej strany SaS Richard Sulík na margo rozhodnutia podnikateľa Kočnera, ktorý vo štvrtok vyhlásil, že sa rozhodol vstúpiť do politiky.