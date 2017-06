Mestá bojujú so suchom klasikou - polievacími autami

Niektoré mestách bojujú so suchom po starom. „Nemáme žiadne špeciálne metódy, zalievame vlastnými kapacitami a ak je to možné, využívame aj pomoc dobrovoľných hasičov a ich techniky,“ vyjadrila sa hovorkyňa mestského úradu v Trenčíne Erika Ságová. Najťažšie sú na údržbu trávniky pri obytných zónach. „Horúčavy sú problémom hlavne kvôli veľkým trávnatým plochám na sídliskách, kde je aj kvalita trávy nižšia. Tu máme problém s jej vysychaním,“ vysvetlil situáciu v Štúrove primátor mesta Eugen Szabó. Dodal, že centrum Štúrova vybavili zavlažovacím systémom s vysúvacím hlavicami. „Taktiež nám pomáhajú verejnoprospešní pracovníci, ktorí každé ráno polievajú trávnaté plochy a kvety v meste. Do budúcnosti by sme však potrebovali dôkladnejší plán údržby zelene,“ poznamenal Szabó.

Na kombináciu zavlažovacích systémov a klasického polievacieho auta sa spoliehajú aj v Senci. „V meste máme k dispozícii polievacie auto od rána až do štvrtej poobede, máme uzatvorenú aj zmluvu s dobrovoľnými hasičmi, ktorí nám vypomáhajú. Týmto spôsobom sa staráme o väčšinu trávnatých plôch, výsadieb, stromov a kvetov v meste,“ povedala vedúca útvaru údržby mesta a verejnej zelene v Senci Viera Kolozsváriová. Aj tu je centrum mesta vybavené automatickým závlahovým systémom. „Je to síce len malá časť, ale aj toto nám veľmi pomáha,“ podotkla Kolozsváriová. Podobný systém funguje aj v Lučenci, kde mesto zabezpečuje postrekovanie voči inváznym druhom rastlín.

Dlhotrvajúce suchá majú zlý vplyv hlavne na trávniky, ktoré sú pokosené na krátko. V dôsledku intenzívneho slnečného žiarenia a nedostatku vlahy dochádza k spáleniu trávy. Toto ovplyvňuje aj okolité ovzdušie, ktoré sa stáva veľmi suchým. Samosprávy sa tomuto efektu snažia predísť väčšou výsadbou zelene. „Za účelom zlepšovania kvality zelene v meste sme v posledných rokoch vytvorili intenzívne zelené plochy v niektorých častiach mesta. Ide o nové kvetinové záhony, nové trávnaté plochy a mladé stromy,“ uviedol Viktor Harmanovský, zástupca spoločnosti Municipal Real Estate, ktorá sa stará o zeleň v Dunajskej Strede.

Tieto plochy však potrebujú intenzívnu starostlivosť, aby sa nepoškodili. „Polievanie zabezpečujeme malotraktorom, ktorý polieva sedem dní v týždni. Bez tohto by sme nevedeli udržať kvalitu vysadených rastlín a trávy v kruhových objazdoch. Ostatné plochy, ktoré sa nachádzajú napríklad na sídliskách, nemáme možnosť polievať. Tieto plochy sa však po väčších dažďoch regenerujú samy,“ uzavrel Harmanovský.

V bratislavskej Karlovej Vsi je nový spôsob kosenia trávnikov realizovaný cez európsky projekt PERFECT. Podľa jeho projektovej manažérky Zuzany Hudekovej je táto metóda priaznivejšia pre životné prostredie z viacerých hľadísk. Skvalitní a mierne ochladí ovzdušie v okolí. Vďaka zachovaným zeleným častiam sa zvýši výskyt hmyzu. „Ten je dôležitý pre zachovanie biodiverzity okolia a tým, že vďaka tomuto nevysychá trávnik, tak je to aj z estetického hľadiska lepšie riešenie. Takisto nie je potrebné investovať do následných obnov takých trávnatých plôch, keďže nedôjde k vyschnutiu a poškodeniu,“ uzavrela Hudeková.