Šéfka ÚVO Táborská: Obstarávanie je prehľadnejšie a intenzívnejšie

Predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Zita Táborská po piatich rokoch na tomto poste považuje za najdôležitejšie to, že úrad je stabilizovaný a posilnený personálne aj finančne. Pozitívne je podľa nej aj to, že rozhodovacia prax úradu je ustálená a predvídateľná.

„Aj proces obstarávania sa posunul ďalej, je prehľadnejší a intenzívnejší. Trochu ma mrzí, že boli zrušené odborne spôsobilé osoby a profesionalizácia pokrivkáva. Vedeli by sme účinnejšie zjednávať nápravu, ak by sme mali cieľovú skupinu, voči ktorej vieme zaujať postoj, alebo sankcie,“ zhodnotila Táborská v piatok uplynulé funkčné obdobie na čele ÚVO.

Nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý je účinný vyše roka a spôsobil určité problémy, bol podľa šéfky úradu potrebný, keďže súvisiace európske smernice sme museli prevziať do nášho poriadku. „Problémy sú preto, lebo je nízka úroveň povedomia a profesionalizácia v procese verejného obstarávania,“ povedala Táborská pre agentúru SITA s tým, že toto by sa malo zlepšiť.

Nové inštitúty sa nevyužívajú naplno

Nový zákon podľa predsedníčky úradu síce zaviedol nové inštitúty, tie však nie sú stále využívané naplno. „Súťaže idú ako podľa starého zákona, tam výrazná zmena nie je. Ja by som to ako výraznú zmenu v procese obstarávania, v legislatíve nevidela. Skôr si myslím, že v prístupe máme medzery,“ upozornila Táborská.

Podnikateľské asociácie združené v Iniciatíve za vládu zákona nedávno označili verejné obstarávanie za hlavný zdroj korupcie na Slovensku. Vysokú mieru nekonkurenčnosti v obstarávaní kritizuje vo svojich správach aj Európska komisia a 54 % manažérov v prieskume Eurobarometra priznalo, že korupcia znemožnila ich firme získať verejnú zákazku.

„Tento stav je podľa nás alarmujúci, značne podlamuje perspektívu Slovenska dlhodobo udržať ekonomickú prosperitu krajiny a férové podnikateľské prostredie. Veríme, že Úrad pre verejné obstarávanie i jeho nový predseda môže významne pomôcť v obnovení dôvery verejnosti vo vládu zákona, predvídateľnosť prostredia a férovosť a vyslať spoločnosti dôležitý signál, že korupcia vo verejnom obstarávaní bude účinne potláčaná,“ uviedli mimovládne organizácie v liste vláde v apríli pred prvým, neúspešným výberom kandidáta na čelo ÚVO.

S korupciou musí bojovať celá krajina

Dobrý zákon podľa Táborskej ešte nie je záruka proti korupcii. „Zákon je nastavený tak, aby spĺňal všetky požiadavky európskych smerníc a aby sa dalo podľa neho seriózne súťažiť. Ak to podnikatelia takto vnímajú, je to ich názor. Nemyslím si, že všetky súťaže sú zmanipulované,“ odpovedala Táborská na jednu z otázok novinárov.

Ako dodala, úrad sa preventívnou činnosťou snaží hlavne o to, aby sa znížila korupcia vo verejnom obstarávaní. „Keď sú nastavené jasné pravidlá, postupy, formuláre, priestor na korupciu je obmedzený. S týmto musí bojovať a bojuje aj celé Slovensko a nie je len na úrade, aby bojoval s korupciou. Keď každý prispejeme svojím podielom k lepšiemu fungovaniu aj procesu verejného obstarávania, verím tomu, že sa posunieme ďalej,“ povedala Táborská. Úrad podnet skontroluje a ak ide o nekalé správanie, automaticky posiela tieto dokumenty na Protimonopolný úrad SR, prípadne aj polícii.

Kontrolná činnosť ÚVO z hľadiska odhaľovania korupcie nie je úplne dostatočná, myslí si Martin Turček z Nadácie Zastavme korupciu. Úrad skôr kontroluje súlad verejného obstarávania so zákonom. „Na toto sa názory trochu líšia, či úrad je kompetentný kontrolovať iba súlad so zákonom, či môže kontrolovať aj efektivitu, hospodárnosť, ako sa určuje predpokladaná hodnota zákazky, či sa postupuje hospodárne, alebo sa nadstreľujú ceny,“ uviedol Turček. Úrad by podľa neho mohol kontrolovať do istej miery aj efektívnosť zákaziek.