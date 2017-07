Osýpky: Dovolenková nástraha číha 'za rohom'

Posledný rok Európa čelí niekoľkonásobnému nárastu tohto infekčného ochorenia. Najviac pacientov hlásia Taliansko, Rumunsko, Ukrajina a Nemecko, problémy majú aj vo Francúzsku, v Belgicku či Portugalsku. Osýpky sú podľa lekárov jedným z najzávažnejších vírusových ochorení. Ich nebezpečenstvo spočíva v komplikáciách, akými sú zápal pľúc, zápal mozgu či mozgových blán.

„Každá osoba cestujúca do postihnutej krajiny, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie,“ upozornila hovorkyńa Úradu verejného zdravotníctva Zuzana Drobová. Ohrozené sú hlavne malé deti.

Ministerstvo zahraničných vecí vydalo v súvislosti s výskytom osýpok varovanie pred cestou do Talianska. Tým, ktorí neboli zaočkovaní alebo v minulosti neprekonali túto infekciu, odporúča zvážiť cestu do regiónov, v ktorých sa vyskytujú vo väčšom množstve.

Najviac postihnutými oblasťami sú Rím a jeho široké okolie, atraktívna Ligurska riviéra, Benátky a okolie. Mnohé sú vyhľadávanými dovolenkovými destináciami, a to nielen pre pamiatky, ale aj pobyty pri mori či bicyklové túry.

Tento rok talianske úrady hlásia vyše tritisíc chorých. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva spoločne s hygienikmi nariadili povinné očkovanie detí do šiestich rokov proti dvanástim ochoreniam, v minulosti to bolo len proti štyrom. Mnohonásobne zvýšili pokuty za odmietnutie očkovania, zaviedli tiež, že školy nebudú môcť prijať nezaočkované dieťa.

Čo sa týka Európy, najhoršia situácia je podľa úradu hlavného hygienika zatiaľ v Rumunsku. Evidujú tam už takmer 7 300 chorých, z toho 30 úmrtí. Aj pre túto krajinu vydal rezort diplomacie ešte v marci varovanie.

Epidémie osýpok v Európe 2017 Rumunsko – 7 282, z toho 30 úmrtí. Najviac postihnuté sú dojčatá a malé deti a najviac postihnutým okresom je Timis (1 167 chorých), ide o západnú časť krajiny na hraniciach so Srbskom, Arad a Mureš. V súčasnosti prebieha vakcinácia na územiach so slabou zaočkovanosťou.

– 7 282, z toho 30 úmrtí. Najviac postihnuté sú dojčatá a malé deti a najviac postihnutým okresom je Timis (1 167 chorých), ide o západnú časť krajiny na hraniciach so Srbskom, Arad a Mureš. V súčasnosti prebieha vakcinácia na územiach so slabou zaočkovanosťou. Taliansko – 3 074 prípadov, z nich je 237 zdravotníkov, 89 percent prípadov nebolo očkovaných. Postihnutá je hlavne severná časť krajiny, Ligúria, Benátsko či okolie Ríma (Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto).

– 3 074 prípadov, z nich je 237 zdravotníkov, 89 percent prípadov nebolo očkovaných. Postihnutá je hlavne severná časť krajiny, Ligúria, Benátsko či okolie Ríma (Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto). Ukrajina – 735 prípadov

– 735 prípadov Nemecko – 723 prípadov, v tom istom období minulého roka bolo postihnutých len sto ľudí.

– 723 prípadov, v tom istom období minulého roka bolo postihnutých len sto ľudí. Belgicko – 298 prípadov – Valónsko (294), Flámsko (1), Brusel (3)

– 298 prípadov – Valónsko (294), Flámsko (1), Brusel (3) Francúzsko – 295 prípadov, v minulom roku v rovnakom období to bolo len 47. Ohniská osýpok sa nachádzajú v oblastiach Lotrinska (na severe), Akvitánska a Occitánie na juhu krajiny.

– 295 prípadov, v minulom roku v rovnakom období to bolo len 47. Ohniská osýpok sa nachádzajú v oblastiach Lotrinska (na severe), Akvitánska a Occitánie na juhu krajiny. Bulharsko – 140 prípadov, jedno úmrtie. Ohniská sú v meste Plovdiv (druhé najväčšie mesto), Pazardžik a Montana.

– 140 prípadov, jedno úmrtie. Ohniská sú v meste Plovdiv (druhé najväčšie mesto), Pazardžik a Montana. Česká republika – 130 prípadov v Moravskosli­ezskom kraji

– 130 prípadov v Moravskosli­ezskom kraji Rakúsko – 78 prípadov

– 78 prípadov Švajčiarsko – 69 prípadov

– 69 prípadov Maďarsko – 54 prípadov, nemocnicu v Makó na juhovýchode Maďarska dali do karantény. Keďže za posledné dva týždne nehlásili nové prípady, karanténu zrušili.

– 54 prípadov, nemocnicu v Makó na juhovýchode Maďarska dali do karantény. Keďže za posledné dva týždne nehlásili nové prípady, karanténu zrušili. Španielsko – 46 prípadov, väčšina chorých je neočkovaných, štyri sú deti.

– 46 prípadov, väčšina chorých je neočkovaných, štyri sú deti. Portugalsko – 31 prípadov, jedno úmrtie, 20 percent je starších ako 18 rokov, 61 % nebolo zaočkovaných. Ohniská výskytu ochorení sú v regiónoch Lisabon a údolie Tejo, Algarve a Alentejo.

– 31 prípadov, jedno úmrtie, 20 percent je starších ako 18 rokov, 61 % nebolo zaočkovaných. Ohniská výskytu ochorení sú v regiónoch Lisabon a údolie Tejo, Algarve a Alentejo. Veľká Británia – 22 prípadov, z toho štyri na strednej škole vo Walese v Newporte. Severné Írsko hlásilo jeden prípad.

– 22 prípadov, z toho štyri na strednej škole vo Walese v Newporte. Severné Írsko hlásilo jeden prípad. Švédsko – 19 prípadov, z toho od mája pribudli štyri v juhozápadnej časti krajiny. Väčšina chorých je v Štokholme a jeho okolí. Zdroj: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a Úrad verejného zdravotníctva SR

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb uvádza, že mnohé ohniská infekcie, ktoré vznikli napríklad v Rakúsku či Belgicku, boli importované práve z tejto krajiny. V susednom Česku evidujú epidémiu prakticky hneď za hranicami so Slovenskom.

V Moravskosliezskom kraji majú už 130 prípadov. „Znižujúca sa úroveň preočkovanosti populácie a nepriaznivá epidemiologická situácia v Európe by mohli viesť k opätovnému nárastu ochorení a tomu nasvedčuje aj trend chorobnosti tento rok,“ uviedol český rezort zdravotníctva.

Taliansko je pre viaceré cestovné kancelárie nosnou destináciou. Slováci záujem oň nestratili, skôr naopak. „Záujem klientov o dovolenku v Taliansku každoročne rastie, ročne tam máme desaťtisíce klientov,“ uvádza riaditeľ Seneca Tours Jozef Sedlár.

Ani výskyt osýpok ich neodrádza. Sedlár pripomenul, že našinci všeobecne krajiny EÚ považujú za úplne bezpečné. Doplnil, že v 28-ročnej histórií existencie cestovnej kancelárie ešte nikto nezrušil dovolenku pre osýpky v cieľovej destinácii.

Niektoré cestovné kancelárie poznamenali, že Slováci si vyberajú dovolenky podľa ceny, o zdravotné riziká sa v európskych destináciách nezaujímajú.

Lekári však neodporúčajú cestovať do rizikových oblastí, ak chýba vakcinácia. „Kto nebol očkovaný a chce ísť do Talianska či do oblastí, kde je výskyt osýpok, tak je normálne a rozumné, že by sa mal dať zaočkovať,“ podčiarkol Ivan Bakoš z Inštitútu očkovania a cestovnej medicíny. Ochorenie podľa neho môže spôsobiť aj fatálne postihnutie, a to zápal mozgu a následne ťažké celoživotné postihnutie, v niektorých prípadoch aj smrť.

Vyšší počet chorých je podľa neho jednoznačne spôsobený tým, že ľudia sa prestávajú očkovať. „Vírus v prírode stále je a koluje a riziko ochorenia vzniká vtedy, ak nie je zaočkovaný dostatočný počet ľudí,“ vysvetlil s tým, že hranicou je okolo 95 percent populácie. Ak nie je dosiahnutá, jednoducho sa osýpky objavia a môžu vzniknúť epidémie presne tak, ako je to teraz v Taliansku.

Európske krajiny, kde sa vyskytli osýpky bez epidémií Dánsko – 1 prípad neočkovaného dospelého, ktorý sa nakazil počas dovolenky v Ázii.

– 1 prípad neočkovaného dospelého, ktorý sa nakazil počas dovolenky v Ázii. Island – 2 prípady u dvoch 10-mesačných neočkovaných dvojčiat.

– 2 prípady u dvoch 10-mesačných neočkovaných dvojčiat. Slovensko – 1 prípad u 25-ročného neočkovaného Taliana, ktorý študoval v Košiciach. Zdroj: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a Úrad verejného zdravotníctva SR

Pred dovolenkou by si mal dospelý človek pospomínať, či bol ako dieťa dvakrát očkovaný proti osýpkam (15. – 18. mesiac života, 11. rok). Ak áno, mal by byť krytý dlhodobo. Účinok vakcíny však postupne vekom slabne. Dospelí si preto môžu dať protilátky vyšetriť z krvi a zistiť tak svoju odolnosť alebo sa rovno dať očkovať. Tí, čo osýpky prekonali, majú imunitu po celý zvyšok života.

Očkovať sa je podľa Bakoša možné aj dva týždne pred cestou. Stačí jedna dávka. „Podľa schémy očkovania musíme mať dve dávky. Prvá sa očkuje medzi 15. až 18. mesiacom veku, druhá v jedenástom roku života, ale druhýkrát je to len akési poistenie toho, že ak by sa náhodou "neujalo“ prvé očkovanie," povedal lekár. Proti osýpkam nie je monovakcína. U nás je k dispozícii len v kombinácii proti mumpsu a rubeole.