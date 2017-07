Kubicová o oddlžovaní nemocníc: Sme pritlačení k múru

Nemocnice dlhujú dodávateľom zdravotníckych pomôcok stovky miliónov eur. Napraviť to má oddlženie nemocníc, ktorého základné pravidlá mala schváliť tento týždeň vláda. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru) však zámer z rokovania kabinetu stiahol. Aj pre odmietavý postoj firiem, ktoré sú združené v Slovenskej asociácii dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED. Jej výkonná riaditeľka Patrícia Kubicová zhodnotila, že ministerský návrh zvýhodňuje špekulantov.

Čo vám prekáža na dvoch spôsoboch oddlžovania nemocníc? Že štát neplánuje vracať dlžné sumy aj s úrokami či poplatkami a bude tlačiť na to, aby firmy dali zľavy?

Návrh popiera základné princípy právneho štátu. Slovenská republika dlhodobo porušuje pravidlá Európskej únie, núti veriteľov súťažiť o vlastné peniaze, na ktoré majú nárok a dávno za ne odviedli dane.

Nie je normálne nastaviť ceny zdravotníckeho materiálu na najnižšie v regióne, objednať si tovar, štyri a viac rokov nezaplatiť a potom chcieť zľavy. Na porovnanie, väčšina cien našich dodávateľov je na úrovni Českej republiky. No tam je priemerná splatnosť faktúry 120 dní, u nás viac ako 750.

Ministerstvom navrhnutý postup zvýhodňuje iba špekulantov, ktorí si v uplynulých rokoch dokázali dohodnúť pre svoje dodávky netrhové marže. Navyše tento ministerský návrh rieši v dohľadnej dobe iba staré pohľadávky, a aj to neskoro.

V čase ich „vyriešenia“ už budeme mať ďalších 90 miliónov pohľadávok po dobe splatnosti. Materiál o oddlžovaní bol nakoniec stiahnutý z rokovania vlády, preto veríme, že sa nám podarí nájsť riešenie prijateľné pre obidve strany.

Ako by sa malo oddlžovať podľa SK+MED?

Podporíme každý krok ministerstva, ktorý bude znamenať zlepšenie platobnej disciplíny nemocníc. Ale štát nás do tejto situácie dostal, štát musí nájsť peniaze na reálne oddlženie. Inak sa stane, že najmodernejšie medicínske technológie a terapie začnú Slovensko obchádzať a naši členovia odpredajú svoje pohľadávky takým spoločnostiam, ktoré už dnes vymáhajú pohľadávky od štátnych nemocníc v plnej výške aj s príslušenstvom. A celé oddlžovanie skolabuje. Štát by mal svoje dlhy uhradiť v pôvodnej výške, a nie na základe skonta z istiny uprednostňovať veriteľov.

Pre firmy je výhodnejšie predať pohľadávku vymáhačom?

Odpredaj pohľadávky profesionálnym vymáhačom pre nášho člena znamená isté peniaze a pre štát je extrémne nebezpečný a drahý. No ak sa návrh ministerstva nezmení, pristúpime i my k súdnemu vymáhaniu našich pohľadávok aj s úrokmi z omeškania a s pokutami, resp. ich odpredáme tomu, kto o to prejaví záujem.

Takéto subjekty na trhu sú, zhromažďujú pohľadávky voči štátu a už dnes ich vymáhajú aj s príslušnými úrokmi z omeškania a pokutami od nemocníc pod hrozbou exekúcií. Sme pritlačení k múru a nemáme inú možnosť.

Ako bude ďalej postupovať SK+MED?

Informovali sme našich členov o rizikách navrhovaného spôsobu oddlžovania a dali sme im na zváženie samotnú účasť v takto nastavenom oddlžení, uplatnenie zákonom stanoveného príslušenstva (úroky a pokuty) k svojim pohľadávkam a vymáhanie týchto súm v plnej výške súdnou cestou.

Predpokladáme, že tí naši členovia, ktorí sa nechcú zamestnávať súdnymi spormi, svoje pohľadávky odpredajú spoločnostiam, ktoré sa takýmto vymáhaním pohľadávok voči štátu zaoberajú ako svojou hlavnou činnosťou.