Slovákov čaká nenakupovanie počas sviatkov

Prvým sviatkom, počas ktorého budú cez deň zatvorené obchody, bude sviatok svätých Cyrila a Metoda, ktorý slávime 5. júla. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú tento rok schválila NR SR.

Obchody sú po novele zatvorené počas šestnástich sviatočných dní v roku. Počas 15 sviatkov zostanú obchody zatvorené celý deň, 24. decembra bude zakázaný maloobchodný predaj po 12:00. Doteraz boli obchody povinne zatvorené 3,5 dňa v roku, a to 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra.

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR) uvítal schválenie novely. Podľa prezidenta ZOCR Pavla Konštiaka tak boli vytvorené plnohodnotné dni oddychu pre pracovníkov obchodu a ich rodiny.

Novelu zákona do parlamentu spoločne predložila skupina poslancov za koaličné strany Smer, SNS a Most-Híd, pričom schválená bola 28. marca. „Pre tento zákon sme získali nielen podporu zástupcov zamestnancov, ale aj podporu obchodníkov a širokú podporu v parlamente. Verím preto, že ho prijme aj verejnosť. Ide o pár sviatočných dni do roka, keď by sme mali dopriať sviatočný oddych aj pracovníkom v obchode,“ povedal jeden z predkladateľov novely Ján Podmanický (Smer).

Zároveň vyzýva majiteľov obchodov, aby tento zákon prijali v dobrom úmysle a nehľadali protiprávne spôsoby, ako pracovníkom nezaplatiť náhradu mzdy za sviatok.

„Budeme veľmi pozorne sledovať, či sa niekto nepokúša obchádzať právo zamestnancov na náhradu mzdy za sviatočne voľno a ak sa tak stane, budeme iniciovať veľmi prísny postup inšpektorátov prace. Som však presvedčený, že drvivá väčšina zamestnávateľov sa bude voči zamestnancom správať nielen zákonne, ale aj v duchu solidarity,“ dodal.

Výnimku zo zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov budú mať čerpacie stanice, lekárne, obchody na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, či predajne cestovných lístkov a suvenírov. Zákaz predaja v maloobchode počas sviatkov sa nebude vzťahovať ani na predaj kvetov počas troch dní v roku, konkrétne 8. mája, 1. septembra a 1. novembra.