Sme povinní spolupracovať s Ruskom, vyhlásil Danko

Slovensko je podľa predsedu NR SR a SNS Andreja Danka povinné spolupracovať s Ruskou federáciou a sme povinní mať s nimi vynikajúce vzťahy. Danko to vyhlásil v relácii V politike televízie TA3, ktorú natáčali juhokórejskom Soule, kde sa Danko zúčastnil na summite predsedov euroázijských parlamentov.

Na podujatí sa Danko stretol aj s predsedom Štátnej dumy Ruskej federácie Viačeslavom Volodinom, ktorého meno je na európskych aj amerických sankčných zoznamoch.

Danko ďalej vyhlásil, že so šéfom ruskej Dumy si vybudoval kolegiálny až priateľský vzťah. Nemyslí si, že toto stretnutie by Slovensku mohlo uškodiť. Argumentoval, že na podujatí sa zúčastnili aj predsedovia parlamentov Českej republiky či Maďarska. Danko ďalej tvrdí, že Kremeľ navštevujú aj iní európski lídri.

„Samozrejme, je tu určitá pozícia výhrady Európskej únie. Ale Slovensko má určité špecifikum. A prepáčte, sme povinní spolupracovať s Ruskom, sme povinní mať s nimi vynikajúce vzťahy aj preto, že sme na nich svojimi surovinami odkázaní, sme na nich odkázaní vo veľa súvislostiach. Mňa zaujíma aj otázka v súvislosti s ministerstvom obrany, a to s doužívaním MiG-ov,“ vyhlásil Danko s tým, že on nebude pred Rusmi strkať hlavu do piesku.

Danko sa v relácii venoval aj automobilkám, školstvu či otázke zahraničných Slovákov. Vyzdvihol vzťahy s Južnou Kóreou a opakovane uviedol, že tak kvalitný vzťah nám závidia iné európske krajiny.