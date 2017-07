Fico o korupcii: Opozícii sa nepáči, že som aktívny. Mysleli si, že môžu byť aktívni iba oni

Slovensku sa darí, v poslednom čase sa urobilo v boji proti korupcii viac ako za iných vlád. Pokiaľ ide o európske jadro, pre Slovensko prinesie viac výhod ako nevýhod. Nezamestnanosť klesá, zamestnanosť stúpa, uviedol Fico oblasti, kde sa Slovensku darí.

Pokiaľ ide o korupciu, Fico zopakoval, že je rozdiel medzi vnímaním a realitou. Dôležité je, aby ľudia mali strach, že ich môžu nahrávať a prichytiť pri preberaní alebo pýtaní si úplatku. Podľa Fica sa opozícii nepáči, že začal byť aktívny v téme, o ktorej si mysleli, že môžu byť aktívni iba oni.

V ekonomickej oblasti musí zase Slovensko podľa premiéra „udržiavať kotol,“ najmä pokiaľ ide o hospodársky rast. Ten by mal byť budúci rok rekordný a je to dôležité aj z pohľadu európskeho jadra. To sa bude pravdepodobne formovať okolo bezpečnosti a sociálnej politiky, kde sa hovorí o smernici o vysielaní pracovníkov do zahraničia. Fico si nemyslí, že práve migrácia by bola tým, okolo čoho by sa jadro formovalo, keďže ani teraz na summite nevytiahol otázku povinných kvót.

Bugár odmietol, že by za hlasovaním za Rezníka bol obchod

Voľba generálneho riaditeľa RTVS, nominácia štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej (Smer) do Súdnej rady, ale aj spolupráca s mimoparlamentnou SMK boli hlavnými témami, ktorým sa venoval podpredseda NR SR a predseda Mosta-Híd Béla Bugár v relácii V politike televízie TA3.

Pokiaľ ide o voľbu generálneho riaditeľa RTVS, Bugár tvrdí, že opozícia si strelila do nohy, lebo hlasovala za súčasného riaditeľa Václava Miku. Bugár si myslel, že opozícia v prvom kole zahlasuje za Ruttaya, tak ako plánoval aj Most.

Keď sa dozvedel, že zahlasujú za Miku, dal napokon svojim poslancom na výber medzi Mikom, Zuzanou Ťapákovou a Michalom Ruttkayom, pričom podľa neho za Miku hlasovalo šesť poslancov z Mosta-Híd. V druhom kole Most zahlasoval za Rezníka, ktorého spočiatku odmietal. Bugár odmietol, že by za tým bol obchod.

„Keď bol Rezník šéfom rozhlasu, mali sme negatívne informácie o menšinovom rozhlase. Museli sme mať určitú záruku, že toto sa robiť nebude,“ povedal Bugár, ale odmietol, že Most podporil Rezníka za to, že by dostal šéfa štátnej agentúry TASR. „Novinár, ktorý začal šíriť, že dostaneme za to šéfa TASR, mal by dostať bakulou po hlave. My takéto obchody nerobíme,“ vyhlásil Bugár.

Na margo nominácie bývalej sudkyne a štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, ktorá vo voľbách kandidovala za Smer Moniky Jankovskej podpredseda NR SR uviedol, že si nemyslí, že by z toho bola koaličná kríza. Ak by Jankovskú v NR SR zvolili do Súdnej rady, Žitňanská sa vyjadrila, že by zvažovala demisiu.

„Nemyslím si, že je to o tom, či hrozí alebo nehrozí demisiou, ale o tom, či nájdeme riešenie. Pani ministerka tiež hľadá riešenie,“ povedal Bugár s tým, že ak dôjde k dohode, tak ju Most dodrží, aj nedôjde k dohode, Jankovská môže v tajnej voľbe neprejsť.

Pokiaľ ide o spoluprácu s SMK, Bugár vyhlásil, že im ponúkli spoluprácu v krajských voľbách, voľbách na primátorov, možno aj eurovoľbách. Ak by tu ukázali, že vedia spolupracovať, mohli by spolupracovať aj vo voľbách do NR SR. SMK to podľa Bugára odmietlo.