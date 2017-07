Slovensko a Poľsko vykonajú pozorovacie lety nad Ruskom a Bieloruskom

V nadväznosti na pozorovací let Ruskej federácie nad územím Slovenskej republiky z mája tohto roku uskutoční Slovensko spoločne s Poľskom pozorovací let nad územím skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie a Bieloruska. Pozorovanie zo vzdušného priestoru sa bude konať v období od 3. do 7. júla. Informovala o tom hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.