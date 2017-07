SaS ani OľaNO-NOVA nezahlasujú za uvoľnenie dlhovej brzdy

Hovorí sa aj o tom, že by opozícia mohla mať dohľad nad nejakými kontrolnými mechanizmami, Sulík ale odmieta aj toto. „Poznám kontrolné mechanizmy, napríklad zo zákona nezávislý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). A koho tam dali? Jahnátka z Komjatíc,“ vyhlásil Sulík narážajúc na to, že bývalý minister hospodárstva a pôdohospodárstva a súčasný poslanec NR SR za Smer Ľubomír Jahnátek by sa mal dostať na čelo regulačného úradu. Ako dodal, ak bude koalícia menej kradnúť, bude mať aj na diaľnice.

Remišová uviedla, že nie je populistka, a preto za zrušenie dlhovej brzdy nezahlasuje. „Nepodporíme ďalšie zadlžovanie Slovenska,“ uviedla a pripomenula, aké cesty už mali byť podľa prvej vlády Roberta Fica postavené a zároveň skritizovala, že to, čo už sa aj postavilo, je veľmi drahé. Na margo Jahnátkovej nominácie na šéfa ÚRSO uviedla, že je neuveriteľné, že vláda má tú drzosť a do zo zákona nezávislého úradu dosadí Jahnátka.

„Je to hanba,“ dodala. Pokiaľ ide o ekonomické otázky, Remišová sa vyjadrila aj k sociálnym opatreniam – hnutie podľa nej podporuje napríklad príplatky za prácu v nedeľu, za návrh predsedu SNS Andreja Danka, aby boli 13. platy povinné, však nezahlasujú. Veľké firmy to majú častokrát už v zmluvách, malé firmy, živnostníkov, by to mohlo položiť, dodala. Za snahu zničiť hnutie OľaNO-NOVA vníma aj ďalší Dankov návrh, ktorý sa týka povinného počtu členov politických strán, ale aj ich regionálnych štruktúr.

„Je pravda, že nemáme regionálne štruktúry, ale máme nadšencov. Počet členov nie je známka kvality. Regionálne štruktúry nemáme, ani nechceme mať také, že sa zídu, zjedia chlebíčky a rozprávajú sa o tom, aké kšefty urobiť,“ povedala Remišová s tým, že budú na tento zákon reflektovať. Zároveň uviedla, že ak by neverila, že súčasná koalícia má alternatívu, neangažovala by sa v hnutí.

Koalíciu by si pritom vedela predstaviť so stranami, ktoré nekryjú oligarchov a nemusia im nič cez predražené zákazky vracať. „My sme od našich hodnôt neuhli, stále ich presadzujeme a sme strážcami férovosti, spravodlivosti a poriadku,“ povedala Remišová s tým, že odvtedy, čo vstúpila do politiky, mala možnosť zistiť, ako veľmi tento štát nefunguje.

Sulík sa v relácii vyjadril aj k téme európskeho jadra, kde opakovane žiadal Fica, aby verejnosti vysvetlil, čo jadro je. „Fico nepovedal, čo jadro je, iba, že tam musíme ísť. To urobili aj Gréci, a pozrite, ako na tom sú,“ vyhlásil Sulík.

Ako pokračoval, on sa bojí, že jadro znamená odsúhlasenie povinných kvót, ručenie za vklady v talianskych a portugalských bankách či zvyšovanie daní. Tvrdí, že Slovensko by malo ostať všade tam, kde dnes už je a plniť si svoje záväzky, ale neísť stoj čo stoj do projektov, o ktorých v podstate ešte nič nevie.